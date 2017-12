Mircea Băsescu, o lună în spatele gratiilor!

07:15:18 / 28 Iunie 2014

Pasiuni politicianiste

Ce ati zice voi ,priceputi si atot stiitori ,analisti si mentalisti,daca toata tarasenia asta a fost organizata si supravegheata de structurile serviciilor secrete in scopul destructurarii clanului Bercea ?Pai clanul asta ,dupa toate datele ,,opereaza''in in jungla politica de peste 25 de ani si nu s-a luat nimeni de ei.Se vorbeste,pe la colt de cabinet parlamentar ca ,,baiatul destept''Mircea Basescu a predat mita SRI-ului inca din 2011 urmand in continuare sa faca jocul tiganilor pentru a le da lovitura de gratie fara a mai putea intervenii nimeni.Voi va dati seama ce lucratura ar fi?Daca si televiziunile ,,antiBasescu''au intrat in ,,joc''pentru a face cat mai credibila actiunea si sa-i asigure succesul,cred ca ,pe piata luptei impotriva coruptiei ,aceasta actiune nu are precedent in lume.Asa ca inainte de a ne pronunta final ,orbiti de pasiuni politicianiste,bine ar fi sa fiti ponderati pina la finalizare.De ce s-a sucit Bercea la 180 grade,dorind impacarea copiilor cu ,,nasul''/