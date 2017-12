Mircea Băsescu și Marian Căpățână, judecați la Constanța

12:12:57 / 15 Iulie 2014

Un Premier dus cu pluta...

DIN barcuta pneumatica trasa de jandarmi Ponta s-a dus la Cotroceni cu pluta.Un Premier rupt de realitate care are un singur scop sa fie cit mai aproape de CIOLAN. Dupa ce si-a aranjat nevasta in P.E. acum cu gasca lui tata socru vrea sa ajunga Presedinte.Mai are pretentia sa mearga in locul Presedintelui la C.E. In afara calitatii de cel mai mare mincinos din sud-estul Europei nu mai are alta calitate.Ce incredere poate avea un om de talia lui Ponta?Ne mai miram ca suntem o tara saraca si fara viitor.Cu asa oameni nu vom merge inainte nici un pas.Minciuna si dezinformarea au ajuns calitati de care suntem mindri (mindri ca suntem romani ,asa zicea Ponta in campania europarlamentarelor)Acest om nu are ce cauta in Guvern si nu poate reprezenta tara la nivel international.Numai tupeul si obraznicia i-l mai caracterizeaza.Sa plece si el si Harvardista care e speriata de bombe.