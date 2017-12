„Mişcarea Populară este ideea mea”

DIVERSIUNI De când a ajuns preşedintele României, Traian Băsescu nu a făcut altceva decât să creeze diversiuni, să facă jocurile apropiaţilor lui şi să meargă pe principiul că „cine nu-i cu mine e împotriva mea”. Aşa s-a întâmplat şi după recentele alegeri interne de la PDL, când, văzând să favorita sa nu a câştigat bătălia internă, s-a supărat şi a declarat că îşi ia „jucăriile” şi renunţă la PDL. De atunci, Băsescu iese zilnic cu declaraţii publice şi aruncă tot felul de „petarde”, ba către Guvern şi Parlament, ba către noua mişcare populară, ba spre Adrian Năstase şi Relu Fenechiu. În această situaţie, deşi românii ar tinde să creadă că, prin aceste ieşiri, preşedintelui îi pasă de soarta ţării, politicienii cu state vechi spun că Băsescu nu face altceva decât să comute atenţia de la scandalul pe funcţii din PDL, încercând, totodată, să-şi salveze încă o dată de la pieire partidul de suflet, pe care momentan susţine că nu-l mai agreează. Şi, dacă tot este ca PDL să se ducă pe apa sâmbetei, şeful statului îşi pregăteşte în aceste zile un refugiu, punându-şi subalternii, care sunt plătiţi din banii românilor să conducă ţara, să-i înfiinţeze o organizaţie politică, pe care a numit-o Mişcarea Populară şi care are statut de fundaţie.

După ce la început consilierii prezidenţiali au spus că ideea înfiinţării Mişcării Populare le aparţine, miercuri seara, Traian Băsescu a ieşit şi a dat cărţile pe faţă. El a recunoscut că Mişcarea a fost ideea sa. „Astăzi (miercuri, n.r.) a ieşit aprobarea de nume de la Ministerul Justiţiei şi trebuie propus Statutul la tribunal”, a spus Băsescu. Şeful statului a precizat şi faptul că fundaţia este destinată celor neimplicaţi politic, menţionând că doreşte să se adreseze electoratului de centru - dreapta care la ultimele alegeri nu a venit la vot. În plus, el a spus că ideea fundaţiei este coagularea unei opoziţii la actuala putere, dar şi că nu este exclus ca Mişcarea să se transformare într-un partid politic. „Dacă nici aşa nu reuşim, trebuie să ne resemnăm din punct de vedere politic”, a spus Băsescu, care a adăugat că preşedintele acestei fundaţii trebuie să fie un om credibil şi neangajat politic. El a adăugat că, deocamdată, consilierul său Cristian Diaconescu va conduce Mişcarea, până se va găsi persoana potrivită. Oare care să fie aceasta? Pe de altă parte, Băsescu a menţionat că nu va fi în conducerea fundaţiei, dar nu a exclus faptul că o să devină, la un moment dat, membru al Fundaţiei. „De ce nu!?”, a completat şeful statului. Preşedintele a mai spus că Mişcarea are deja două sedii, unul în Bucureşti şi altul la Constanţa. Şeful statului a mai declarat că va sprijini organizarea fundaţiei prin relaţiile pe care le are.

FĂRĂ ŞANSE În altă ordine de idei, cândva apropiat al şefului statului, vicepreşedintele PNL Sorin Frunzăverde nu crede în „steaua” Mişcării Populare. El a declarat, ieri, că Fundaţia iniţiată de consilierii prezidenţiali nu are nicio şansă de reuşită, deoarece poartă „amprenta” lui Traian Băsescu, al cărui „viitor politic nu există, pentru că românii nu mai au încredere deloc în el”. „Este exclus să stârnească vreo mişcare în societate, iar prezenţa consilierilor prezidenţiali în Mişcarea Populară este dovada imediată că în această construcţie este implicat Băsescu”, a spus vicepreşedintele PNL.