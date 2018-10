Mișcarea populistă a pierdut Praga

Mişcarea populistă ANO a premierului ceh Andrej Babis, prima forţă politică a ţării, a câştigat alegerile municipale în majoritatea covârşitoare a oraşelor de reşedinţă din regiuni, dar a suferit un eşec usturător în capitala Praga, în ciuda unei campanii scumpe, relatează AFP, citată de Agerpres. ANO s-a impus în toate marile oraşe, mai puţin la Liberec, al cincilea oraş, în urma scrutinului de vineri şi de sâmbătă considerat ca un prim test de la instalarea cabinetului său minoritar în iunie, conform rezultatelor oficiale comunicate duminică, 7 octombrie.

La Praga, oraş - regiune şi bastion tradiţional al dreptei, mişcarea centristă a lui Babis, om de afaceri foarte bogat care a mizat pe retorica antimigraţie şi anticorupţie, nu a obţinut decât al cincilea loc. ANO a fost depăşită de partidul de dreapta ODS, de Partidul Pirat (antisistem), precum şi de o iniţiativă pentru Praga şi de coaliţia de centru-dreapta „Forţele Unite pentru Praga“.

Babis a acordat o atenţie specială scrutinului din Praga, unde primarul Adriana Krnacova, membră a mişcării sale ANO, nu a mai candidat în acest an. „Trebuie să câştigăm la Praga. Praga are o importanţă cheie. Am subordonat totul Pragăi“, a afirmat Babis înainte de scrutin.

Conform presei, ANO a cheltuit circa 150 de milioane de coroane (5,8 milioane de euro) pentru campanie, o sumă de câteva ori mai mare faţă de fondurile alocate de celelalte mari partide politice. Bugetul primăriei din Praga, care este a şaptea cea mai bogată regiune din UE conform Eurostat, se cifrează la circa 70 de miliarde de coroane (2,7 miliarde de euro), mai mare decât bugetul unor ministere.

În prima sa reacţie după alegerile locale, Babis a salutat „marele succes al mişcării noastre“. El a dat asigurări că rezultatul mediocru al partidului social-democrat CSSD nu va afecta cooperarea cu această formaţiune în cadrul coaliţiei guvernamentale.

ANO şi CSSD nu au împreună decât 93 din cele 200 de mandate din camera inferioară a Parlamentului şi nu au putut forma coaliţia guvernamentală decât datorită sprijinului comuniştilor din KCSM.