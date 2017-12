Misiune imposibilă pentru Tecău & co

Intrată în primul tur al Grupei Mondiale a Cupei Davis pentru a 14-a oară în istoria competiţiei, echipa României are o misiune imposibilă în faţa uneia dintre candidatele la câştigarea trofeului, Argentina. Într-o formulă tânără, cu Victor Hănescu, Horia Tecău, Adrian Ungur şi Victor Crivoi, conduşi de pe margine de căpitanul nejucător Andrei Pavel, românii încep întâlnirea de la Buenos Aires cu gândul că nu au ce pierde. Balul va fi deschis de Ungur, care se va duela cu nr. 1 al sud-americanilor, David Nalbandian, de la ora 16.00, pe zgura celebrei arene “Parque Roca”. Îl va urma Victor Hănescu, liderul echipei României, care are misiunea de a ţine în viaţă speranţele calificării printr-un succes împotriva lui Juan Monaco. Sâmbătă, de la ora 16.00, Hănescu şi Tecău se vor lupta la dublu cu Juan Ignacio Chela şi Eduardo Schwank, iar ziua de duminică va începe cu meciul liderilor de echipă, Hănescu şi Nalbandian. Ultima partidă, dacă va mai fi necesară, este programată între Ungur şi Monaco, toate disputele urmând să fie transmise în direct de TVR 2. Plecaţi cu şansa a doua, românii nu se sperie de forţa gazdelor. „Argentinienii sunt cotaţi cu prima şansă şi vor juca sub presiune, astfel că vom încerca să profităm de fiecare şansă”, a spus Pavel. De partea cealaltă, argentinienii sunt convinşi că vor obţine calificarea în turul secund fără probleme, în ciuda absenţei celui mai bine clasat jucător al lor, Juan Del Potro. „Nu avem puncte slabe. Poate suntem favoriţi la simplu, dar avem multe şanse şi la dublu. Deşi nu i-am văzut jucând pe Hănescu şi Tecău la Acapulco, ştiu că ei sunt puternici pe această suprafaţă. Sunt foarte încrezător şi Chela trece printr-o perioadă foarte bună a carierei sale”, a spus Schwank.