Dacă în urmă cu două luni nu a avut nicio problemă cînd a decis disponibilizarea a 12.000 de lucrători feroviari, Ministerul Transporturilor chiar are una cînd vine vorba de mitingul acestora în Bucureşti. Speriaţi probabil de participarea record pentru ultimele proteste ale ceferiştilor - peste 10.000 de oameni, reprezentanţii ministerului o întorc ca la Ploieşti şi se declară \"surprinşi\" de faptul că feroviarii vor ieşi astăzi în stradă. Mai mult, autorităţile neagă că ar fi înaintat sindicaliştilor un program de restructurare care prevede disponibilizarea a peste 12.000 de salariaţi şi spun că le-au propus acestora două variante pentru eficientizarea activităţii la calea ferată, respectiv păstrarea tuturor angajaţilor şi micşorarea veniturilor acestora sau disponibilizarea unui număr de salariaţi şi creşterea salariilor celor rămaşi. \"Noi nu am prezentat sindicaliştilor această cifră. Am vorbit doar de persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare, doar aceştia ar trebui să plece de la calea ferată, fiind 3.494 de pensionabili şi 287 de pensionari\", a declarat subsecretarul de stat în Ministerul Transporturilor Constantin Axinia. Acesta susţine că a cerut sindicaliştilor să discute cu aceste persoane care îndeplinesc condiţiile de pensionare, respectiv 3.800 de salariaţi. El a arătat că, după ce aceste persoane ar ieşi la pensie, ar trebui făcută o altă analiză cu privire la buget şi, \"dacă este nevoie, se va continua disponibilizarea\". \"Angajaţii de la calea ferată sînt încadraţi în grupe de muncă care le oferă dreptul de a ieşi la pensie mai devreme de 65 de ani şi, dacă au optat pentru acest drept, a venit timpul să plece. Le mulţumim pentru activitatea prestată, dar trebuie să înţeleagă că aşteaptă oameni tineri, care au un viitor în faţă\", a explicat subsecretarul de stat. El a mai afirmat că volumul de marfă şi călători a scăzut pe calea ferată, motiv pentru care nu s-au putut acorda nici primele de Paşti, din lipsă de fonduri, situaţie care s-a răsfrînt asupra CFR Infrastructură, societatea cu cele mai mari probleme. Axinia a mai spus că sindicaliştii au ales momentul pentru declanşarea mitingului în perioada în care ministrul Radu Berceanu este plecat din ţară la o conferinţă internaţională cu miniştrii Transporturilor, subliniind că \"era mai bine ca sindicaliştii să aştepte ca ministrul să fie în ţară\". În replică, liderul Uniunii Sindicale \"Feroviarul\" Constanţa, Vasile Anghel, susţine că declaraţiile reprezentantului MT sînt exagerate, mai ales că acesta a condus negocierile de disponibilizare cu sindicaliştii. \"Este cel puţin o declaraţie de om politic, ca să nu o numesc altfel. Constantin Axinia este cel care ne-a înaintat cifra de 12.000 de persoane care vor fi concediate, iar acum spune altceva. Cert este că noi vom ieşi în stradă, chiar dacă nu sînt unul din adepţii mitingului. O astfel de mişcare ar fi fost mai bună în preajma alegerilor şi, ţinînd cont de faptul că în calea ferată nu mai există un contract de muncă valabil, consider că singura soluţie viabilă pentru rezolvarea problemei este greva\", a declarat Vasile Anghel. Mitingul celor peste 10.000 de ceferişti, la care vor participa şi 1.000 de feroviari ai Regionalei Constanţa, se va desfăşura astăzi, între orele 10.30 şi 14.00, în faţa Ministerului Transporturilor, după care este programat un marş pînă la Guvern.