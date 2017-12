PSD va înlocui micii şi berea de 1 Mai cu proteste în toate organizaţiile judeţene, scopul fiind acela de a demonstra forţa filialelor şi de a sublinia legătura directă a mesajului PSD cu semnificaţia zilei de 1 Mai. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, ieri, că, în acest an, nu este nimic de sărbătorit cu ocazia zilei de 1 Mai. “Toţi colegii mei, peste tot în ţară, se vor alătura protestelor sociale împotriva incompetenţelor actualului Guvern şi împotriva nesimţirii Guvernului faţă de creşterea şomajului şi deteriorarea situaţiei sociale şi economice. E decizia noastră, ca partid. Cred că un partid de stânga, în momente grele, lasă sărbătorile pentru după ce vom scăpa de Guvernul Boc”, a declarat Ponta. El a arătat că nu crede că electoratul PSD va fi dezamăgit de decizia de a nu se serba 1 Mai cu mici şi bere, aşa cum s-a făcut în anii precedenţi, precizând că electoratul este dezamăgit de ceea ce se întâmplă în România şi de faptul că între promisiunile făcute de Traian Băsescu şi Emil Boc şi situaţia actuală este o diferenţă uriaşă. Ponta a mai spus că ziua de 1 Mai ar putea fi transformată în ziua “Zero Mai”, plecând de la realizările Guvernului Boc, care se rezumă la “zero locuri de muncă, zero investiţii, zero promisiuni îndeplinite, zero speranţe pentru români”. Astfel, până sâmbătă, din fiecare organizaţie judeţeană vor fi transmise la Bucureşti, către secretarul general Liviu Dragnea, datele de contact ale celor responsabili să se ocupe cu organizarea acestor evenimente locale.