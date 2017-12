Moby, Paul van Dyk, Above & Beyond, la Mamaia!

Ediţia cu numărul patru a festivalului The Mission Dance Weekend va duce pe plaja din nordul staţiunii Mamaia unele dintre cele mai importante nume din muzica electronică mondială. Paul van Dyk, Above & Beyond, Ferry Corsten sau Moby sunt doar câţiva dintre artiştii care vor urca pe scenă, pe 5 şi 6 august.

Astfel, în prima zi vor face show: Paul van Dyk, Above & Beyond, Ferry Corsten, Gabriel & Dresden şi Snatt & Vix feat. Alexandra Bădoi. În cea de-a doua zi, pe scena de la Hanul Piraţilor vor încălzi atmosfera: Moby (live), Dubfire, Şuie Paparude, R.O.A. - Rise of artificial şi The Model.

Biletele la The Mission Dance Weekend 2011 costă 50 lei pe zi, 80 lei pentru ambele zile şi 100 lei biletele VIP pentru o singură zi. Tichetele în avans se pot cumpăra online prin serviciul www.bilete.ro disponibil naţional (cu opţiunea de livrare la domiciliu) şi internaţional sau dintr-un număr de locaţii care vor fi anunţate în curând. În seara evenimentului, biletele costă 80 lei pentru fiecare zi de concerte şi 100 lei tichetele VIP pentru o zi.

The Mission Dance Weekend este unul dintre cele mai importante evenimente muzicale dedicate muzicii electonice din România. De-a lungul timpului, în line-up-ul festivalului s-au regăsit nume ca Tiesto, Fatboy Slim sau Armin Van Buuren.