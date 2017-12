Moby va concerta la „B\'estfest”

Artistul american Moby va susţine un concert la Bucureşti, pe data de 2 iulie, în cadrul festivalului „B\'estfest”, care se va desfăşura în perioada 1 - 5 iulie. Artistul va reveni la noi în ţară după 13 ani de la prima sa vizită în România.

Richard Herman Melville, alias Moby, a început să facă muzică încă de la vîrsta de nouă ani, la 13 ani avînd deja prima sa trupă de muzică punk, „Vatican Comandoes”, alături de care a şi lansat un EP, „Hit Squad For God”. Deşi cariera sa muzicală a căpătat, în timp, valenţe dintre cele mai diverse, ajungînd de la rock, punk şi heavy metal la dance, techno şi chiar ambiental, Moby s-a afirmat mai întîi ca DJ. Primul său single, „Go”, a fost lansat în 1991, fiind extrem de bine primit de public şi inclus de revista „Rolling Stone” în topul celor mai bune piese din toate timpurile. De-a lungul timpului, pasiunea neobosită de a face muzică i-a adus lui Moby vînzări de peste 20 de milioane de discuri în toată lumea, el fiind celebru nu doar pentru compoziţiile proprii, ci şi pentru colaborările cu numeroşi alţi artişti, precum Sophie Elis Bextor, Britney Spears, Gwen Stefani şi Kelis, dar şi pentru remixurile realizate pentru staruri ca David Bowie, „Metallica”, „The Beastie Boys“ sau „Public Enemy”. Opt albume de studio ale lui Moby au fost premiate cu discuri de aur şi platină, acesta lansînd nenumărate compilaţii şi EP-uri.

Hituri ca „Hymn”, „Feeling So Real”, „Come on Baby”, „Why Does My Heart Feel So Bad?”, „Lift Me Up”, „Natural Blues”, „Porcelain”, „Find My Baby”, „Jam for the Ladies”, „Slipping Away”, „I Love to Move in Here” i-au adus lui Moby statutul de artist cult în istoria muzicii. De-a lungul carierei, a susţinut peste 3.000 de concerte live, fiind cap de afiş la festivaluri internaţionale precum „Glastonbury”, „Exit”, „Werchter” sau „Benicassim”.

Anul acesta, Moby va fi unul dintre capetele de afiş la „B\'estfest”, la 13 ani de la prima lui vizită în România. Festivalul „B\'estfest” se va desfăşura în zilele de 2, 3, 4 şi 5 iulie, în parcarea complexului Romexpo din capitală. În cadrul „B\'estfest” a mai fost confirmaţă, deja, participarea unor trupe precum „The Killers”, „Franz Ferdinand”, „Motorhead”, „Manowar”.

Abonamentele de trei zile la „B’Estfest”, valabile pentru 2, 3 şi 4 iulie, costă 270 de lei, iar biletele pentru „B\'estfest Aftershock” sînt disponibile în două categorii de preţ, în funcţie de poziţia faţă de scenă: 100 lei şi 150 lei. Abonamentele „B\'estfest” şi biletele pentru „Aftershock” pot fi achiziţionate din reţeaua magazinelor Diverta şi online, de pe site-ul www.myticket.ro.