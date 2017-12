Mongol Rally - o aventură extraordinară

Vineri seară, pe Roma Beach din nordul stațiunii Mamaia, a avut loc „Mongol Rally European Beach Party, Constanta, Romania”, un eveniment oficial al celui mai important raliu caritabil neconvenţional din lume, care și anul acesta a trecut prin România. Practic, pe lângă Heidelberg (18 iulie) și Budapesta (20 iulie), Constanța (22 iulie) a reprezentat un checkpoint pe harta Mongol Rally 2016! Primele echipaje au sosit la Constanța în jurul orei 16.00, fiind întâmpinate de Vlad Grigore, unul dintre organizatorii români ai Mongol Rally. Circa 250 de echipaje din totalul de 274 care au plecat din Londra au campat în zona plajei Roma Beach, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă au participat la petrecerea comună oferită de organizatori. Concurenții au socializat, au schimbat impresii de călătorie și au stabilit viitoarele întâlniri de pe traseu. Unii dintre ei au reparat ori au schimbat câte ceva pe la mașini, iar începând de sâmbătă dimineață s-au pus în mișcare spre Bulgaria și Turcia. Drumul prin Asia va fi parcurs în două variante: unele dintre echipaje vor traversa cu feribotul Marea Caspică, din Azerbaidjan spre Turkmenistan, iar altele vor alege să parcurgă Iranul pe șosea pentru a ajunge în Turkmenistan. În continuare, caravana Mongol Rally se va îndrepta spre Siberia, sosirea la Ulan Ude (capitala Republicii Autonome Buriatia, aparținând de Federația Rusă), în apropiere de lacul Baikal, urmând a se produce începând din data de 12 august, pentru cei mai harnici piloți, până pe 12 septembrie.

CONCURENȚII ÎȘI TESTEAZĂ IMAGINAȚIA PE DECORAREA MAȘINILOR!

Printre participanții la ediția a 13-a din Mongol Rally se numără oameni veniți din Australia, SUA sau Noua Zeelandă, din țări ale Americii de Sud, ca Argentina sau Brazilia, din Rusia și din toată Europa. Majoritatea celor veniți de pe alte continente cumpără maşini din Londra sau din Europa, apoi pornesc la drum. Aproape toate mașinile au montat portbagaj pe acoperiș, unii dintre participanți ținând acolo bidoane pentru combustibil.

Un australian care lucrează ca inginer constructor de nave și-a luat un concediu de trei luni, a plătit 750 de lire sterline pentru un Volkswagen Polo la mâna a doua și a plecat spre Mongolia, alături de un prieten! Firește, nu uită nici în concediu de meseria de navigator, transportând pe acoperișul mașinii o... bărcuță!

Alți doi australieni au lipit pe toată suprafața unui Fiat Panda albastru staniol de culoare aurie, iar pe acoperiș au montat un... panou solar! Luat de pe casa proprie și amplasat pe maşină, acesta ajută bateria maşinii să rămână încărcată! „Avem actele necesare pentru această modificare a maşinii. Deocamdată nu am fost opriţi de poliţie și sper că nici nu vom fi”, spune Tom Blockley.

MONGOL RALLY SCHIMBĂ VIEȚI ȘI DESTINE. LA PROPRIU!

Reamintim că Mongol Rally este un raliu caritabil în care participanții trebuie să utilizeze o mașină standard, de oraș, cu o capacitate cilindrică de maximum 1.200 cmc anul acesta. Echipajele își stabilesc propriul traseu și sunt responsabile în totalitate de obținerea vizelor necesare tranzitului („Pentru noi, românii, vizele costă mai mult de 1.000 de euro până în Mongolia”, afirmă Vlad Grigore). Checkpoint-urile sunt obligatorii, iar echipajele au posibilitatea de a-și alege traseul dorit până în Siberia.

„Aici, în România, am întâlnit oameni incredibili. În 2013 am făcut eu însumi cursa, dar maşina ni s-a stricat chiar aici, în Constanţa. Cineva ne-a luat la el acasă, ne-a reparat maşina, ne-a găzduit şi ne-a arătat tot ce e interesant de văzut pe aici. Atunci m-am îndrăgostit de Mamaia, plaja de aici este locul meu favorit din România. În 2016, fiecare echipaj trebuie să doneze minimum 5.000 de lire sterline pentru cauza umanitară comună, apoi să strângă bani şi pentru alte cauze umanitare. Avem până acum peste 60.000 de lire adunate şi cu siguranţă se vor mai strânge”, a precizat Kevin Murphy, de la Adventurists.

„Totul a început în 2004, când doi jurnaliști de la Adventurists au încercat să călătorească până în Mongolia din dorinţa de aventură. Nu au reuşit să ajungă până acolo, dar au încercat din nou, după un an, alături de mai mulţi prieteni. Au fost circa 10 maşini şi aşa s-a născut această mişcare. Eu am făcut raliul în 2011, iar anul acesta mă ocup de filmat şi fotografiat. Este fantastic. O aventură adevărată, suntem conectaţi cu toţii prin intermediul internetului, comunicăm între noi, cu cei de acasă şi cu oricine ne urmăreşte drumul. Se strâng sute de mii de euro pe an, dar s-au adunat milioane de-a lungul anilor”, a explicat fotograful iranian Omid Alikhanizadeh.

„Mongol Rally mi-a schimbat viaţa, pur şi simplu! În 2012, când am luat decizia să particip în Mongol Rally, lucram într-o bancă foarte mare din România, aveam o poziţie de project-manager, dar la finalul cursei mi-am dat seama că vreau altceva de la viaţă. După aceasta am plecat într-o altă aventură, în Peru, organizată tot de cei de la Adventurists, în care a trebuit să străbatem toată țara într-un vehicul local, un fel de moto-taxi. Acum sunt Global Charity Manager la WowApp, o Nouă Economie ce își propune să redistribuie veniturile în societate. Cauza umanitară comună anul acesta pentru participanții la Mongol Rally este Cool Earth, o fundaţie care sprijină salvarea pădurilor tropicale. Cele particulare, ale fiecărui echipaj, vor dona bani pentru fundații care se ocupă de copii cu probleme de sănătate, pentru educaţie, tratament împotriva cancerului, centre care se ocupă de tratarea diverselor boli, familii sau persoane defavorizate, centre de animale și altele”, a mărturisit Vlad Grigore.

