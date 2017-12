Monica Niculescu şi Su-Wei Hsieh, învingătoare la Biel

Perechea formată din Monica Niculescu (România) şi Su-Wei Hsieh (Taiwan), favorită numărul 2, a câştigat turneul WTA de dublu de la Biel (Elveţia), dotat cu premii în valoare totatlă de 226.750 de dolari. Niculescu şi Hsieh au învins dublul elveţian format din Martina Hingis şi Timea Bacsinszky, cap de serie numărul 1, cu scorul de 5-7, 6-3, 10-7, după o oră şi 46 de minute de joc. Niculescu şi Su-Wei Hsieh vor primi 280 de puncte în clasamentul WTA de dublu şi un cec în valoare de 12.300 de dolari. Niculescu a obţinut astfel al optulea titlu la dublu, după cele de la Budapesta (în 2009), Hobart (în 2012), Shenzhen și Hobart (ambele în 2014), Shenzhen (în 2016), Washington (în 2016) și New Haven (în 2016).

FRANCESCA SSCHIAVONE, VICTORIA CU NUMĂRUL 600 DIN CARIERĂ

Tenismena italiană Francesca Schiavone a obţinut victoria cu numărul 600 din carieră şi a câştigat turneul WTA de la Bogota (Columbia), dotat cu premii în valoare totală de 226.750 de dolari. Schiavone a învins-o în finală pe Lara Arruabarrena-Vecino (Spania), cu scordeul 6-4, 7-5, după un meci care a durat o oră şi 41 de minute. „Sunt foarte fericită şi emoţionată. Am făcut un meci dezastruos, dar este important că am câştigat”, a spus Schiavone, la finalul partidei, citată de site-ul wtatennis.com. A fost al optulea turneu WTA la simplu câştigat de jucătoarea italiană, care are în palmares un titlu de Grand Slam, cucerit în 2010, la Roland Garros. Un an mai târziu, Schiavone şi-a atins şi cea mai bună clasare din carieră: locul 4 WTA. Schiavone, care va împlini 37 de ani în iunie, se va retrage din activitate la finalul acestui sezon.