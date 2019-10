Moțiunea de cenzură a trecut. Cabinetul Dăncilă pleacă de la guvernare

Moțiunea de cenzură depusă de PNL la adresa Guvernului, semnată de 237 de deputați și senatori, a fost adoptată joi, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu 238 de voturi „pentru“, 4 „împotrivă“ și 0 abțineri, cu 5 voturi mai mult decât cele 233 necesare. Parlamentarii PSD s-au abținut de la vot. Viorica Dăncilă rămâne premier interimar până la desemnarea noului prim ministru. Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, joi, consultări cu partidele parlamentare vineri, la ora 11.00, pentru formarea unui nou Guvern, subliniind că alegerile anticipate ar fi cea mai bună soluţie pentru redarea legitimităţii Parlamentului.

Guvernul miza pe 202 parlamentari PSD, în timp ce Opoziţia, matematic, deţinea 238 de voturi, peste necesarul de 233 pentru a trece moţiunea. La citirea moţiunii de cenzură, premierul Viorica Dăncilă a criticat Opoziţia pentru demersul său de a încerca a doua oară în acest an să doboare Executivul. Doi foşti „apropiaţi” ai PSD, Tăriceanu şi Ponta, au fost cei care au atacat-o nu doar politic pe Viorica Dăncilă. La votul din plen, reprezentanţii Puterii şi Opoziţiei s-au poziţionat în preajma pupitrului de unde s-a citit lista parlamentarilor pentru ca senatorii şi deputaţii să voteze. Printre cei care au asistat lângă pupitru s-au numărat Daniel Constantin (ProRomânia), Olguţa Vasilescu (PSD), Florin Roman (PNL) şi Robert Turcescu (PMP). În sală s-a aflat şi liderul PNL, Ludovic Orban, care a fost invitat de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, să meargă în zona rezervată invitaţilor. La vot a asistat şi premierul Viorica Dăncilă, înconjurată de parlamentari și miniștri PSD.

Deputatul PSD Marius Bota şi fostul deputat PSD Mihăiţă Găină au fost printre cei patru semnatari PSD ai moţiunii de cenzură. Totodată, Gabriel Petrea, liderul TSD şi fost ministru, a votat moţiunea de cenzură. Cu privire la votul lui Gabriel Petrea, Nicu Roșu, președinte al TSD Constanța, a anunțat într-un comunicat de presă: „Gabriel Petrea nu ne mai reprezintă pe noi, tinerii social democrați constănțeni! (...) Cel mai urât lucru este să votezi împotriva partidului pentru care am muncit cu toții!“

VIORICA DĂNCILĂ, PREȘEDINTELE PSD:

„Au fost şi colegi din PSD care au trădat. Nu e o problemă. Le doresc celorlalţi să vină cu un guvern şi o formulă guvernamentală. Fac apel la preşedinte să nominalizeze cât mai curând un premier, dacă se poate şi astăzi. (...) Vom intra în turul al doilea, mergem cu candidatura la prezidenţiale înainte. Sâmbătă vom avea relansarea candidatului. Dacă ne amintim, în 2016, PSD a venit din Opoziţie şi a avut un scor foarte mare. (...) După cum ştiţi, am fost aleasă prin Congres. Rămân la şefia PSD. Nu am cum să fac un pas în spate şi nu voi face un pas în spate. Nu îmi reproşez nimic. Am ţinut după europarlamentare o echipă unită și, împreună cu colegii, am adoptat măsuri bune pentru populaţie. Nu am ce să îmi reproşez.“

KLAUS JOHANNIS, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI:

„Cea mai bună soluţie pentru redarea legitimităţii Parlamentului este, evident, întoarcerea cât mai rapidă la votul cetăţenilor, adică alegeri anticipate. Aceasta nu se poate face decât dacă există un consens în cadrul formaţiunilor parlamentare actuale. În cadrul consultărilor voi constata dacă există un consens. Din acest moment prioritară devine punerea în aplicare a prevederilor constituţionale.“

PREŞEDINTELE PSD VASLUI, DUMITRU BUZATU:

„Moţiunea a trecut, urmează celelalte elemente procedurale care vor duce ce la constituirea unu alt Guvern. Încă o dată vă spun tuturor că cei mai mulţi dintre cei care se bucură de succesul moţiunii vor avea ce regreta în aproximativ şase luni de zile. (...) Cred că noul Guvern trebuie format din cei care au susţinut moţiunea. Trebuie ca ei să aibă ocazia să demonstreze oamenilor că programul cu care vor veni este mai bun decât cel al actualului Guvern.“

CĂLIN POPESCU TĂRICEANU, PREȘEDINTELE ALDE:

„Suntem pregătiţi să susţinem un cabinet cu adevărat în slujba ţării, cu mai puţine ministere, cu un program de guvernare cu accente liberale şi care să-şi ia angajamentul că nu va umbla la chestiuni pe care noi le consideram inalienabile. Un guvern care să nu îndrepte România din nou spre statutul de republică a procurorilor şi a generalilor, care să menţină cota unică şi care să nu se atingă de pensiile şi salariile cetăţenilor.“

FOSTUL PREMIER DACIAN CIOLOŞ:

„Îi cerem preşedintelui Klaus Iohannis să convoace consultări cu toate forţele politice responsabile din România şi să prezinte de urgenţă un calendar prin care, respectând Constituţia, să fie declanşate alegeri anticipate parlamentare după dizolvarea actualului legislativ. Trecerea moţiunii de cenzură este doar primul pas pentru organizarea de alegeri anticipate parlamentare, nu o ocazie de a prelua guvernarea fără legitimitate prin jocuri de culise netransparente. Partidele care au votat azi moţiunea de cenzură au obligaţia morală să continue să respingă în Parlament două propuneri de prim-ministru şi să revină în faţa cetăţenilor români care să voteze o nouă majoritate legitimă.“

LUDOVIC ORBAN, PREȘEDINTELE PNL:

„Mulţumesc preşedintelui Klaus Iohannis pentru implicarea decisivă în succesul acestei moţiuni, le mulţumesc colegilor din PNL care au fost prezenţi toţi şi au votat la vedere în favoarea acestei moţiuni şi tuturor partenerilor politici. (...) Mâine, la ora 9.00, am convocat Biroul Politic Naţional pentru a stabili strategia, pentru a stabili echipa care va reprezenta partidul, în cadrul consultărilor la Cotroceni şi de asemenea mandatul cu care ne vom duce la preşedintele României. (...) Se ştie foarte bine că în cazul în care vom fi chemaţi să formăm Guvernul, persoana desemnată să fie premier sunt eu, Ludovic Orban.“

DAN BARNA, PREȘEDINTELE USR:

„Nu am votat pentru guverne care să continue criza politică. Am votat pentru claritate şi rezolvarea crizei. Privim spre viitor. Nu am votat împotriva lui Dăncilă ca să vină Ponta la putere.Soluţia sunt anticipatele. Ne întoarcem la popor, poporul are întotdeauna dreptate.“

VICTOR PONTA, PREȘEDINTELE PRO ROMÂNIA:

Oferta mea pentru foștii mei colegi din PSD rămâne valabilă și după moțiune.(...) Putem construi împreună și avea un candidat comun la prezidențiale în persoana domnului Diaconu. Important este că până la alegeri am putea să avem o majoritate de stânga care să facă ce nu s-a făcut din 2016, ce am promis în 2016 că facem şi nu am făcut. E o soluţie! Dacă face guvernul PNL-ul cu USR, PMP şi cu cine o mai face, pe noi să nu se bazeze”