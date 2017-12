Multe variante de calificare în Grupa C a Trofeului „Telegraf“

Sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanța, se anunță partide deosebit de atractive, la finalul acestora urmând să aflăm programul complet al meciurilor din sferturile de finală ale ediției a 25-a a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din țară rezervat veteranilor. Duelul din Grupa C pentru poziția a doua în clasament poate fi decis dacă echipa Vulturii Cazino Constanța va trece de Old-Boys Năvodari, în timp ce Athletic Club 1973 Constanța așteaptă un pas greșit al „vulturilor”, în cazul unei victorii cu Municipal. Și Inter Năvodari mai speră în calificare, însă are nevoie de un joc al rezultatelor favorabil: succes cu VDT Construct, iar Vulturii și Athletic să nu câștige. În Grupa B, dacă pierde confruntarea cu Săgeata Stejaru, CFR poate fi depășită de învingătoarea din partida Macedonia Ovidiu - AS Vertiroll Constanța, iar o remiză în partida Săgeata - CFR poate oferi echipei Macedonia șansa calificării la golaveraj.

Sponsorul tehnic al echipei Telegraf și al turneului este firma de echipament sportiv SC Evelyn Sport SRL (contact: 0727.056.562 - Cristian Daniel).

Trofeul „Telegraf” este organizat de cotidianul „Telegraf”, în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Constanța și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.

PROGRAMUL PARTIDELOR

SÂMBĂTĂ, 13 FEBRUARIE

ora 16.00: Athletic Club 1973 - Municipal Constanța (Gr. C)

ora 16.45: Vulturii Cazino - Old Boys Năvodari (Gr. C)

ora 17.30: Inter Năvodari - VDT Construct 2003 (Gr. C)

ora 18.15: Capitol ’84 Constanța - Club 29 Constanța (Gr. A)

ora 19.00: Ancora Mangalia - Cariocas Constanţa (Gr. A)

ora 19.45: Sian Image - ACS Performer Constanța (Gr. A)

ora 20.30: Săgeata Stejaru - CFR Constanţa (Gr. B)

ora 21.15: AS Vertiroll Constanţa - Macedonia Ovidiu (Gr. B)

DUMINICĂ, 14 FEBRUARIE

ora 13.15: Store Constanța - CS Agigea (Gr. B)

ora 14.00: Perla Murfatlar - Municipal Constanța (semifinală „ultra” old-boys)

ora 14.45: Săgeata Stejaru (loc 1, Gr. B) - Locul 2 în Grupa A (sfert de finală)

ora 15.30: Oportun Mangalia - Locul 2 în Grupa C (sfert de finală)

ora 16.15: Locul 1 în Grupa A - Locul 2 în Grupa B (sfert de finală)

ora 17.00: FC Constanța Marina (loc 1, Gr. C) - Real Constanţa (sfert de finală)

ora 17.45: Săgeata Stejaru - Sparta Techirghiol (semifinală „ultra” old-boys)

