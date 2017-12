Musicalul “Şatra“, culoare şi ritm oriental la Teatrul Clasic “Ioan Slavici“ din Arad

După succesul de luni seară, de la Opera Naţională Timişoara, care a răsunat de aplauzele a peste 700 de spectatori, miercuri seară, la Teatrul Clasic “Ioan Slavici“ din Arad, artiştii constănţeni au fost primiţi din nou, cu multă căldură, într-o locaţie plină pînă la refuz. Întreaga desfăşurare de forţe pe care o presupune această montare de anvergură, în adaptarea scenică a lui Beatrice Rancea - regizor şi coregraf al spectacolului şi Andras Demeter, prestaţia impecabilă a artiştilor de la malul mării, show-ul dinamic, emoţionant şi pitoresc, cu momente de maximă tensiune şi clipe de neuitat în final, superbele costume ţigăneşti create de Liza Panait, decorurile realizate de scenograful maghiar Jozsef Werner, care au redat atît de sugestiv spaţiul de viaţă al unei şatre, muzica interpretată live au fost o surpriză extraordinară pentru iubitorii teatrului de calitate din vestul ţării. “Şatra“ se dovedeşte, încă o dată, un spectacol total, de trupă, bine închegat şi care poate fi jucat cu mult succes şi în condiţii de turneu, cum s-a întîmplat şi de această dată, cu aprox. 70 din cei peste 100 de artişti mobilizaţi, în mod normal, pentru acest proiect. Mai mult, reacţia publicului de pretutindeni la acest spectacol, în centrul căruia se află tradiţionala poveste de dragoste dintre Loicu Zobar şi Rada, un love story... ţigănesc, amintind de Romeo şi Julieta, demonstrează cu oamenii sînt avizi de povestiri frumoase, cu oameni curajoşi, puternici, chiar şi viciaţi, aşa cum sînt cei doi eroi, dominaţi de patima... orgoliului fără margini. Performanţa actorilor constănţeni şi a întregului personal (tehnic, artistic şi organizatoric), care a contribuit la realizarea unei asemenea montări grandioase, a fost răsplătită din plin de public. Din distribuţie au făcut parte nume consacrate ale teatrului constănţean şi artişti talentaţi din tînăra generaţie, la care s-au adăugat cei doi protagonişti timişoreni, apreciatul actor Andras Demeter (Zobar) şi Lavinia Răducan (Rada), studentă în anul V la Conservator, precum şi un invitat special al spectacolului, actorul Mircea Creţu de la Teatrul Odeon din Bucureşti. Interpreţii s-au remarcat atît prin calităţile actoriceşti deosebite, cît şi vocale sau prin ţinuta scenică, precum: Lavinia Răducan, Andras Demeter - care a dovedit o iscusită ştiinţă a dozării emoţionale a evoluţiei personajului principal, venerabila actriţă Ileana Ploscaru (bătrîna ţigancă Lala), Mirela Pană (mama Zobar), Liviu Manolache (Danilo), Iulian Enache (tata Zobar), Alexandru Mereuţă (bătrînul Nur), Maria Lupu, alături de Laura Iordan, Lăcrămioara Moscaliuc, Claudia Forţan, Marian Adochiţei, Mihai Smarandache, Andreea Irimia, Luiza Martinescu, Raimonda Popescu şi alţii. De remarcat a fost, de asemenea, prestaţia mezinei trupei, Elena Pahonţu (Rozica), în vîrstă de doar 16 ani, precum şi a instrumentiştilor: Robert Nicolae - contrabas, Mario Fieraru - vioară, Cătălin Piroiu - chitară şi Ştefan Crăciun - chitară. Regia muzicală îi aparţine regretatei Dorina Crişan Rusu, căruia realizatorii spectacolului şi ai turneului i-au închinat, cu prilejul spectacolelor susţinute la Timişoara şi Arad, momente de reculegere.

Reacţia publicului arădean, dar şi a oamenilor de cultură sau a autorităţilor locale a fost pe măsura prestaţiei impecabile a trupei de la malul mării. Aplauzele au durat minute în şir, publicul a ovaţionat, a cerut bisuri şi, în final, a părăsit cu regret sala Teatrului Clasic “Ioan Slavici“ din Arad. “Impresia mea este că acest spectacol a fost foarte bine lucrat, în amănunţime şi redă, într-adevăr, din cîte cunosc şi am citit, viaţa şi atmosfera autentică dintr-o şatră ţigănească. Îl cunosc pe actorul Andras Demeter, care a jucat înainte la Timişoara şi m-a atras atît tema, cît şi ceea ce am citit pînă să văd acest spectacol. Cred că este un spectacol de succes, care a încîntat arădenii. Actorii constănţeni mi se par foarte bine pregătiţi, se vede că s-a muncit foarte mult la acest spectacol şi este o plăcere deosebită să poţi să asişti la el“, a declarat, încîntat, viceprimarul municipiului Arad, Tiberiu Dekany.

Turneul a fost organizat de Teatrul Naţional Constanţa şi Fundaţia Culturală Art Media din Timişoara, biletele fiind epuizate cu mai bine o săptămînă înainte de susţinerea spectacolelor. “Fundaţia Culturală Art Media a intrat, în această stagiune, în al 15-lea an de existenţă. De la primul spectacol, începînd cu anul 1992, am avut o stachetă ridicată a calităţii şi am adus la Timişoara şi uneori, la Arad, cele mai bune spectacole din ţară. Colaborarea cu Teatrul Naţional Constanţa s-a realizat cu mari eforturi, pentru că nu este uşor să aduci 80 de oameni de la celălalt capăt al ţării la Timişoara şi la Arad. Nu regret oboseala, munca, pentru că succesul a fost foarte mare, telefoanele au fost numeroase şi felicitările abundente. Vreau să mulţumesc colectivului minunat de la Constanţa pentru eforturile depuse, care nu au fost de uitat, aducînd sărbătoare în sufletele spectatorilor“, a concluzionat preşedintele Fundaţiei Culturale Art Media din Timişoara, Doina Popa.