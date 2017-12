Natalia Oneț reprezintă România la Miss World 2015

Fotomodelul Natalia Oneţ va reprezenta România la cea de-a 65-a ediţie a competiţiei Miss World, care se va desfăşura în perioada 21 noiembrie - 20 decembrie, în China. În urma selecţiei naţionale Miss World România 2015, organizată luni, în Capitală, de agenţia ExclusivEvent, deţinătoare a licenţei Miss World în ţara noastră, Ioana Natalia Oneţ a fost desemnată oficial să reprezinte România în cadrul competiţiei Miss World 2015, care se va desfăşura în Sanya, China, în perioada 21 noiembrie - 20 decembrie, informează organizatorii evenimentului de la Bucureşti. Marea finală va avea loc pe 19 noiembrie, la The Beauty Crown Grand Theatre din Sanya. În compeţitie vor fi prezente aproximativ 118 candidate din tot atâtea ţări, marele premiu fiind în valoare de 100.000 de dolari.

Natalia Oneţ are 26 de ani, o înălţime de 1,76 metri, iar dimensiunile sale sunt 89-60-90 centimetri. Este născută în Satu Mare, însă locuieşte de mulţi ani în Bucureşti. Românii sunt invitaţi să urmărească evoluţia Nataliei Oneţ din perioada 21 noiembrie - 20 decembrie, din China, vizitând pagina oficială de Facebook Miss World România, unde vor putea vota şi vor putea vedea cele mai noi poze publicate zilnic. Like-urile de pe paginile de Facebook oficiale vor fi luate în calcul la punctajul final al competiţiei din China.

În acest an, în premieră absolută la Miss World, au fost acceptate două candidate cu vârsta peste 25 de ani - Natalia Oneţ, de 26 de ani, şi Giovanna Cordeiro, de 26 de ani, reprezentând Paraguay. Se presupune că, din 2016, competiţia Miss World va mări limita de vârstă a concurentelor admise până la 27 sau 28 de ani.

Ca o premieră mondială în competiţiile de frumuseţe internaţionale din acest an, preşedinta concursului Miss World, Julia Morley, a eliminat proba costumelor de baie, declarând că îşi doreşte ca Miss World să se diferenţieze de alte evenimente de profil, punând un mai mare preţ pe inteligenţa şi personalitatea candidatelor decât pe frumuseţea lor.

Natalia Oneţ a practicat scrima, spada şi floreta timp de patru ani, este pasionată de călătorii, psihologie, schi, echitaţie şi înot, însă cel mai mult iubeşte copiii, fiind una dintre primele voluntare ale organizaţiei Miss World România şi implicându-se activ în timpul său liber în diverse proiecte caritabile şi în susţinerea activităţii umanitare a organizaţiei, şi anume ajutorarea micuţilor cu probleme.

Natalia Oneţ a absolvit cursurile Facultăţii de Biologie, cu specializarea Ecologie şi Protecţia mediului, din cadrul Universităţii din Bucureşti şi masteratul în turism la aceeaşi instituţie. În viitor, Natalia îşi doreşte o carieră în televiziune, având în trecut câteva colaborări ca asistentă TV care au făcut-o să îndrăgească acest domeniu de activitate. De la vârsta de 15 ani, a câştigat titlul Miss Boboc la Colegiul Naţional „Doamna Stanca” din Satu Mare, locul al treilea la Miss Universe România 2009, marele premiu la Miss Hostess 2011 şi marele premiu la Miss Tourism România 2013. Până în acest moment, Natalia a realizat numeroase pictoriale, a defilat pentru mai mulţi designeri şi a fost personaj principal în câteva videoclipuri ale celor de la 3rei Sud Est, Residence Deejays & Frissco şi Flo Rida.

Ernest Hadrian Böhm, reprezentantul agenţiei ExclusivEvent şi preşedintele Miss World România, a spus: „Natalia Oneţ este una dintre cele mai mature, frumoase, ambiţioase şi inteligente ambasadoare ale frumuseţii delegate de către agenţia noastră în cei peste 16 ani de activitate, cea mai frumoasă româncă din lume în acest moment. Natalia are frumuseţea, experienţa, charisma, inteligenţa şi calităţile necesare pentru a reprezenta România cu onoare în China şi chiar de a câştiga această competiţie, având deplină încredere în potenţialul ei! Natalia este un adevărat model demn de urmat de către toate româncele frumoase care îşi doresc să se remarce în acest domeniu şi să promoveze valorile României peste hotare!”.

În 2014, reprezentanta României la competiţia Miss World a fost Bianca Fanu. Ioana Valentina Boitor, desemnată First Runner-up (locul a doilea) la Miss World 2006, a obținut cea mai bună clasare a României în întreaga istorie a celor patru competiţii de frumuseţe majore internaţionale.

Miss World este una dintre cele patru competiţii internaţionale de frumuseţe, alături de Miss Earth, Miss Universe şi Miss International. Miss World, înfiinţat în 1951, de Eric Morley, soţul Juliei Morley, în prezent decedat, a fost iniţial un concurs dedicat exclusiv costumelor de baie şi era denumit Festival Bikini Contest. Prima câştigătoare a titlului Miss World, în 1951, a fost suedeza Kiki Haakonson, ea fiind, de altfel, la acea vreme, prima concurentă dintr-o competiţie de frumuseţe care a purtat un costum de baie format din două piese.

Sub deviza „Beauty with a Purpose” („Frumuseţe cu un scop”), câştigătoarele Miss World militează pentru drepturile copiilor şi derulează campanii pentru ajutorarea lor. Dintre toate competiţiile de frumuseţe, Miss World are cea mai activă campanie socială pe toate continentele şi cel cel mai puternic mesaj social, având la activ donaţii făcute de peste 1 milion de dolari.

