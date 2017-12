Solistul trupei Kings Of Leon a disputat un meci de ping pong cu prinţul Harry, după un concert pe care grupul american l-a susţinut la Londra. Solistul Nathan Followill a făcut cunoştinţă cu prinţul Harry al Marii Britanii, fiul cel mic al prinţesei Diana şi al prinţului Charles, după un concert pe care trupa americană Kings Of Leon l-a susţinut recent în sala O2 din Londra. În timpul discuţiilor purtate, rocker-ul american a aflat despre pasiunea prinţului Harry pentru ping pong şi l-a provocat pe acesta la o partidă de tenis de masă. Colegii de trupă l-au sfătuit să fie blând cu prinţul britanic, însă Nathan Followill a refuzat să se lase învins, câştigând în cele din urmă acel meci. „Suntem destul de precauţi atunci când vine vorba să întâlnim demnitari, însă el este un prinţ de gaşcă. Şi-a luat paleta şi a intrat în joc. Nu ştiu care este eticheta oficială atunci când joci tenis de masă cu un prinţ, dar sunt şi eu rege la rândul meu, nu? Un rege a înfrânt un prinţ. Ceilalţi au zis că ar fi bine să-l las să câştige. Dar el este înalt şi are pregătire militară, astfel încât m-am gândit că se va descurca. A fost o luptă grea dar am biruit în final”, a declarat Nathan Followill într-un interviu pentru tabloidul britanic „The Sun”.