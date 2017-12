NATO, la Constanţa! Gata pentru orice amenințare neprevăzută

Nu ştim dacă este o coincidenţă sau o strategie, dar, după ce vineri oficialul rus Rogozin nu a fost lăsat să survoleze spaţiul aerian al României, având interdicţie în acest sens şi după ce a ameninţat direct România, sâmbătă, la Constanţa, comandantul grupării navale SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group), James Morley, ambasadorul Marii Britanii în România, Paul Brummell, ambasadorul Turciei în România, Koray Ertaș, şi comandorul Marinică Mustățea, locțiitorul comandantului Flotilei de Fregate a României, au făcut declaraţii despre NATO, uniune, putere de reacţie, apărarea graniţelor şi standarde înalte de promptitudine pentru a răspunde în caz de criză militară sau umanitară. Conferinţa a avut loc la bordul distrugătorului britanic „HMS Duncan“ (D37).

„În primul rând, să rămână (navele militare - n.r.) la un standard înalt de promptitudine pentru a răspunde în caz de criză militară sau umanitară. Nu putem ști niciodată ce evenimente sau amenințări neprevăzute pot apărea, dar la oricare dintre acestea gruparea trebuie să răspundă. Pentru ca gruparea să își poată menține această promptitudine, noi desfășurăm o serie de exerciții. Astfel, putem fi apți să operăm ca o forță NATO. (...) Un alt rol al grupării este acela de a împiedica migrația ilegală. Traficanții exploatează migranții vânzându-le ideea că o călătorie pe mare spre Europa este ușoară. Nu este cazul. Marea Mediterană și Marea Egee pot fi la fel de greu de traversat precum Oceanul Atlantic sau Pacific. Din nefericire, mulți dintre acești migranți, inclusiv copii, plătesc cu viața pentru această idee. În scopul de a opri imigrarea spre Europa, navele noastre colaborează cu garda de coastă din Grecia și din Turcia”, a afirmat comandantul SNMG-2.

În cadrul aceleiaşi conferinţe, ambasadorul Marii Britanii în România, Paul Brummell, a declarat că exercițiile militare desfășurate pe Marea Neagră reprezintă un eveniment foarte important privind măsurile de securitate asigurate de NATO. ''Este un eveniment foarte important în ceea ce privește măsurile de asigurare NATO pentru toți partenerii, inclusiv acei parteneri ai Flancului estic, dar reprezintă și un moment în care relațiile bilaterale între Marea Britanie și România sunt foarte adânci, mai mult decât am făcut în anii precedenți, reprezintă dezvoltarea relațiilor bilaterale ale apărării între Marea Britanie și România. O mie de soldați britanici au făcut parte în acest an din exerciții aici în România, inclusiv exercițiul NATO Noble Jump la centrul de la Cincu, și, în ceea ce privește aerul, chiar astăzi avem patru avioane Taifun din Royal Air Force din Marea Britanie care fac parte, împreună cu colegi români, dintr-o operație NATO foarte importantă. Astăzi (...) avem distrugătorul cel mai modern al nostru, ceva foarte impresionant, după ce acum trei luni a fost aici un alt distrugător'', a spus Paul Brummell.

Ambasadorul Turciei în România, Koray Ertaș, a susținut, referitor la gruparea navală SNMG-2, că este expresia clară a solidarității statelor din cadrul NATO. ''Este expresia clară a solidarității noastre din interiorul NATO și, de asemenea, expresia clară a deciziilor luate de liderii noștri la diferite summituri NATO și pentru a intensifica prezența în regiune. Lucrăm pentru a promova stabilitatea, securitatea și pacea în regiunea noastră. Suntem parteneri și de mai bine de un deceniu suntem aliați și ca aliați continuăm parteneriatul cu România pentru a promova stabilitatea la Marea Neagră'', a afirmat Koray Ertaș.

Comandorul Marinică Mustățea, locțiitorul comandantului Flotilei de Fregate a României, a precizat că este a doua oară în acest an când fregata „Regele Ferdinand“ desfășoară exerciții în cadrul SNMG-2. ''Este a doua oară, numai în decursul acestui an, când fregata „Regele Ferdinand“ face parte din gruparea navală SNMG-2. Am desfășurat foarte multe exerciții împreună cu navele din gruparea navală pentru a demonstra un climat de securitate, ținând cont de faptul că România se află la granița sud-estică a NATO, dar și a Uniunii Europene. (...) Avem încredere că suntem nu numai beneficiarii unui climat de securitate, dar suntem, în același timp, împreună cu partenerii și furnizorii unui climat de securitate în Marea Neagră și la Flancul estic al UE și al NATO'', a menționat Marinică Mustățea.

Distrugătorul britanic „HMS Duncan“ (D37) și fregata turcească „TCG Yildirim“, care fac parte din Gruparea navală permanentă NATO SNMG-2, fac o escală, în perioada 29 iulie - 1 august, în Portul Constanța, potrivit reprezentanților Forțelor Navale Române. Din gruparea navală NATO, care operează în Marea Neagră în perioada 13 iulie - 1 august, mai face parte și fregata „Regele Ferdinand“. Cele trei nave militare au desfășurat misiuni specifice de supraveghere a traficului maritim, precum și antrenamente comune de luptă împotriva amenințărilor aeriene, subacvatice și de suprafață, se menționează într-un comunicat de presă transmis de Forțele Navale Române. Conform acestuia, pe parcursul escalei în Portul Constanța sunt prevăzute vizite la Comandamentul Flotei și la autoritățile publice locale constănțene, la Muzeul Marinei Române, precum și activități sportive cu militari din Forțele Navale.

„HMS Duncan“ face parte din clasa 45 a distrugătoarelor deținute de Marea Britanie. Acesta este una dintre cele mai noi și mai moderne nave de luptă și a intrat în serviciul Marinei Regale britanice în anul 2013. Are o lungime de 152,4 m, este propulsat de două turbine Rolls-Royce de 28.800 cai putere fiecare și poate atinge o viteză maximă de 30 noduri (56 km/h). Nava are un echipaj alcătuit din aproximativ 200 de militari și deține numeroase sisteme de armament, pentru lupta împotriva amenințărilor subacvatice, de suprafață și aeriene.

„TCG Yldirim“ face parte din clasa Yavuz a fregatelor deținute de Turcia și a intrat în serviciul Marinei Militare Turce în anul 1989. Are o lungime de 110,5 m, este propulsată de două motoare Diesel de 20.000 cai putere fiecare și poate atinge o viteză maximă de 20 noduri (37 km/h). Echipajul este alcătuit din 180 de militari, iar la bord sunt instalate numeroase sisteme de armament, pentru lupta împotriva amenințărilor subacvatice, de suprafață și aeriene.