N-avem bani pentru toţi donatorii de transplant

România are 40 de centre de prelevare de organe (printre care şi Constanţa) şi, dacă fiecare ar da într-un an câte zece donatori, atunci potenţialul minim de donatori ar fi de 400, dar fosta conducere a Ministerului Sănătăţii (MS) a alocat bani doar pentru 100 de donatori, a declarat coordonatorul naţional pentru transplant, Victor Zota. “În 2014 am primit, conform proiecţiei făcute de fosta conducere MS, o cincime din banii de care am avea nevoie. Ministrul (Nicolae Bănicioiu - n.r.) a zis că va face tot ce este posibil pentru rezolvarea problemei. Banii de acum ne-ar ajunge pentru 100 de donatori, dar noi am prevăzut cel puţin 170 de transplanturi de ficat şi 300 de rinichi. Banii ne ajung pentru o cincime”, a spus Zota. Până acum, în 2014 au fost 47 de donatori în moarte cerebrală şi au fost realizate 94 de transplanturi de rinichi, 44 de ficat, două de inimă, patru de pancreas şi altele de ţesuturi. “Potenţial de donatori este foarte mare, aproape orice secţie ATI (Anestezia şi Terapia Intensivă - n.r.) are condiţiile să diagnosticheze şi să menţină un donator. Problema este de finanţare, în anumite locuri de aparatură şi materiale consumabile”, a spus dr. Dan Tulbure, de la secţia ATI de la Fundeni. La rândul său, directorul Centrului de Chirurgie şi Transplant Hepatic de la Institutul Fundeni, prof. dr. Irinel Popescu, a spus că, la zece ani de la înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, intervenţiile au înregistrat creşteri constante, cu excepţia anului 2009, iar în 2013 a fost înregistrat chiar un salt, de la 75 de transplanturi de ficat în 2012, la 122. Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, prof. dr. Radu Deac, a spus, la rândul său, că este foarte important că au fost reluate transplanturile de cord.