Năvodărenii, cu gândul la vacanţă

Suporterii năvodăreni aşteptau o evoluţie onorabilă a favoriţilor la ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon, însă aceştia nu le-au putut oferi decât o prestaţie mult sub pretenţiile din acest sezon în partida disputată sâmbătă, în penultima etapă a Ligii a II-a la fotbal. Fără golgeterii Chiţu şi Zaharia, Aurel Şunda a mizat în linia ofensivă pe Nanu şi Ilin, însă aceştia au avut evoluţii cel mult modeste. Atmosfera de vacanţă din rândul gazdelor a fost taxată pentru prima oară de Huredubei, în min. 14, acesta înscriind din interiorul careului după o centrare a lui Croitoru. S-a făcut 0-2 în min. 35, acelaşi Hurdubei învingându-l pe Olteanu cu un şut la vinclu de la 16 m. Până la pauză oaspeţii au mai înscris o dată prin Vraciu, în min. 45, care l-a învins pe portarul Săgeţii după ce s-a distrat în careul mic cu Mişelăricu. Scorul final a fost stabilit tot de Vraciu cu o execuţie de rafinament în min. 86, şut plasat la vinclu de la 18 m. „S-a văzut că a fost un meci fără miză. Am ţinut mult să avem o continuitate a rezultatelor, pentru că nu am pierdut de cinci etape. Soarta echipe noastre depinde de alegeri pentru că există pericolul de a ne desfiinţa în vară”, a declarat antrenorul oaspeţilor, Cristi Popovici. „Din păcate am fost în vacanţă astăzi (n.r. - sâmbătă) şi îmi cer scuze în faţa suporterilor. Am dorit să ofer şi şansa tinerilor să joace şi tot pe ei voi miza şi etapa viitoare. Din păcate rezervele nu au adus nimic în plus. Sunt dezamăgit. Aşteptam mai mult de la fiecare jucător”, a precizat antrenorul Săgeţii, Aurel Şunda.

Au evoluat - Săgeata: Fl. Olteanu - Bold, Mişelăricu, Goşa, Toşca - Şamata (46 Cazan), Apostol, Vezan, Şicu - Nanu, Ilin (65 Borza); Bacău: Roca - Mihalache, Lozneanu, Ursu, Luncanu - Boghianu (55 Huiban), Croitoru (56 Întuneric), Tabau, Doboş - Hurdubei (70 Pavel), Vraciu. Au arbitrat: Adrian Illyeş - Marius Bobe şi Liviu Burlacu.