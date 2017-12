NĂVODARI - Plîngere penală împotriva primarului Calapod

În urma scandalului din şedinţa Consiliului Local (CL) Năvodari de joi seară, aleşii locali PSD şi PNL sînt hotărîţi să depună o plîngere penală împotriva celor patru ex-consilieri PD-L care au votat în plen, pentru uzurparea calităţii oficiale de consilier local. Trei dintre ei şi-au pierdut calitatea de consilier în urma părăsirii partidului care i-a propulsat în funcţie şi unul în urma schimbării domiciliului în altă localitate. De asemenea, liberalii şi social-democraţii au hotărît să depună o plîngere penală şi împotriva primarului oraşului, Tudorel Calapod, pentru instigare la fals şi uz de fals, pentru că acesta a convocat la şedinţă persoane care nu mai aveau calitatea de consilier. Amintim că, la ultima şedinţă a CL Năvodari, au fost prezente la dezbaterea proiectelor de hotărîri de pe ordinea de zi 25 de persoane deşi, conform legislaţiei în vigoare, CL Năvodari nu are decît 19 membri. Primarul a invitat la şedinţă toţi foştii aleşi care şi-au pierdut portofoliile în aces mandat (trei membri actuali PD-L, foşti PSD, alţi trei membri PD-L proveniţi din PNL şi ex-consilierul PD-L care nu mai are domiciuliul în Năvodari), după ce instanţa a anulat Hotărîrea 193/2007 a CL din 31 octombrie, privind suspendarea de drept a celor trei consilieri care fuseseră aleşi pe listele PNL dar, între timp, şi-au depus adeziunile la PD-L. Calapod s-a considerat îndreptăţit să convoace toţi colegii de partid la consiliu întrucît, în opinia lui, toate hotărîrile emise de CL din octombrie sînt nule de drept. Cert este că primairul nu are atributele legale să declare o hotărîre a CL sau mai multe ca fiind nule, acest atribut revenind în cel mai rău caz Consiliului Local şi, în primul rînd, instanţei de contencios administrativ. “Primarul s-a folosit de consilieri locali care nu mai aveau această calitate. S-au abrogat în fals mai multe hotărîri, inclusiv hotărîri care erau validate de instanţă. S-a obstrucţionat participarea la dezbateri a unor consilieri locali care au fost validaţi de instanţă, aceeaşi instanţă care a decis că fostul viceprimar Ştefan Gălbău nu mai are această calitate“, a declarat consilierul local PSD Nicolae Matei, care a subliniat că, deşi consilierii PSD şi PNL au fost prezenţi la şedinţă, niciunul dintre ei nu a votat. Matei a adăugat că, tot joi, Tribunalul Constanţa a respins cererea fostului viceprimar Gălbău, prin care solicita instanţei anularea hotărîrii prin care Adrian Vlad a fost numit viceprimar. “Hotărîrea de numire în funcţie a actualului viceprimar a fost adoptată şi de o parte dintre consilierii supleanţi. Acest lucru denotă că instanţa recunoaşte valabilitatea şi calitatea de consilieri locali a supleanţilor“, a mai spus Matei.