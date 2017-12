„Ne vindem sângele pentru că nu avem ce mânca”

Chiar dacă întreg personalul medical din Hematologie Transfuzională, dar nu numai, militează pentru donarea voluntară de sânge, în ţara noastră există români care merg la centrele de transfuzii doar pentru a intra în posesia bonurilor cu care îşi pot procura alimente. “Recunosc, nu m-am gândit nici măcar o clipă că aşa ajut şi un om. M-am gândit că voi avea ce să pun pe masă. Este puţin, dar decât nimic…”, ne-a spus un donator al Centrului Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) din Constanţa. Şi nu este singurul care îşi “vinde” sângele pentru a lua ceva alimente. “Au trecut şase luni de când am donat prima dată. Şi atunci, ca şi acum, am venit pentru a lua bonurile cu care îmi pot lua de mâncare. Am trei copii acasă şi nu am ce să le dau să mănânce. Nu ştiu ce să mai fac, de unde să iau un ban. Mai muncesc cu ziua, dar abia dacă ne ajungem”, ne-a spus o femeie care a străbătut zeci de kilometri pentru a dona la CRTS Constanţa. Familia N.M. locuieşte în oraşul Constanţa, ambii soţi lucrează, însă, nu de puţine ori au rămas fără bani de mâncare: “Suntem bugetari şi ne-am ales fără o sumă importantă de bani, după reducerea lefurilor cu 25%. Avem de crescut un copil care merge la grădiniţă, avem rate la bancă, avem datorii la întreţinere. Pur şi simplu nu mai avem ce să-i dăm copilului să mănânce. Ce să facem? Noroc că avem şi această alternativă, până când nu se răzgândesc şi taie şi această facilitate. Este strigător la cer ce se întâmplă în momentul ăsta în România. Avem fiecare câte două facultăţi şi am ajuns să donăm sânge ca să ne putem creşte copilul”. Este adevărat că această categorie a donatorilor de azi nu este una singulară, însă, în ultima perioadă, este tot mai frecventă. Conform unui sondaj efectuat la nivelul UE, unul din trei români spune că a trecut pe la centrul de donare până acum. Numărul de unităţi de sânge recoltate în ultimii patru ani a crescut, de la 339.000 de unităţi, în 2007, la 351.000, în 2008, şi cu 10% mai multe în 2009. Pentru primele şase luni ale anului în curs, s-a depăşit deja pragul de două sute de mii, aşadar la finele anului tendinţa crescătoare se va păstra. Directorul general al Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională, dr. Andi Rosini, susţine că volumul de sânge colectat este de circa 110% din nevoile totale. Şi totuşi, dacă sistemul sanitar ar fi suficient de dezvoltat încât să permită intervenţii chirurgicale sau transplanturi de mare complexitate, ar fi nevoie de un volum mai mare de sânge