Nelly revine cu un nou album

Cîntăreţul american de culoare a lansat cel de-al cincilea album de studio al său, intitulat “Brass Knuckles”, el urmînd să plece şi într-un nou turneu mondial, informează Universal Music. Cîştigător a trei premii Grammy, cu peste 30 de milioane de albume vîndute în întreaga lume, Nelly va porni într-un nou turneu mondial, intitulat “The Story of Brass Knuckles”. Originar din St. Louis, artistul nu a lăsat nimic la voia întîmplării cu acest nou material, declarînd: “Nimeni nu îţi dă nimic, trebuie să munceşti din greu pentru ceea ce îţi doreşti. Trebuie să continui să insişti”. La acest album i se alătură o lista impresionantă de artişti cu care a colaborat: Usher, Pharrell, Akon, Ciara, Chuck D, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Ashanti, St. Lunatics, precum şi Avery Storm.

Albumul precedent al artistului, “Sweat and Suit”, s-a vîndut în peste şase milioane de exemplare. Hiturile care i-au adus premii Grammy, “Hot in Herre” şi “Dilemma”, au fost piese ce au ajuns pe primul loc în topuri, petrecînd peste 17 săptămîni în fruntea clasamentului Billboard. De asemenea, Nelly este şi preşedinte al labelului pe care l-a fondat, Derrty Entertainment şi a lansat două linii vestimentare de succes, “Apple Bottoms” şi “Vokal” şi este co-proprietar al echipei de basket Charlotte Bobcats. Susţinător al cauzelor umanitare, Nelly a pus bazele a două fundaţii caritabile, “4 Sho 4 Kids”, dedicată îmbunătăţirii calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi (cu precădere cei cu sindromul Down) şi celor născuţi cu dependenţă de droguri şi “Jes Us 4 Jackie”, lansată pentru a-i familiariza pe cetăţenii de culoare din Statele Unite cu donaţiile în vederea realizării transplanturilor de măduvă osoasă şi celule stem. Această organizaţie a reuşit pînă în prezent să salveze opt vieţi, mulţumită donatorilor de măduvă implicaţi în acest program.