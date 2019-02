New England Patriots, învingătoare pentru a șasea oară în Super Bowl

În noaptea de duminică spre luni, pe „Mercedes-Benz Stadium” din Atlanta, s-a disputat finala Super Bowl, ediția a 53-a, între echipele New England Patriots și Los Angeles Rams. New England Patriots a obținut victoria cu scorul de 13-3 (3-0) şi a cucerit trofeul „Vince Lombardi” pentru a șasea oară, după ce s-a mai impus și în , pe care l-a mai câştigat în 2002, 2004, 2005, 2015 şi 2017. New England Patriots a egalat astfel echipa Pittsburgh Steelers la numărul de succese în Super Bowl. Vedeta lui Patriots, Tom Brady, în vârstă de 41 de ani, a intrat în istorie cu cel de-al triumf în Super Bowl, iar antrenorul Bill Belichick, tot cu şase trofee la activ, a devenit cel mai vârstnic antrenor care câştigă Super Bowl, la 66 de ani şi 293 de zile. Julian Edelman, de la New England Patriots, a fost desemnat MVP-ul Super Bowl. În această finală s-au încris cele mai puține puncte din istoria competiției și un singur touchdown.

La meci au asistat 70.081 de spectatori, mai puţini decât la finala Cupei Major Soccer League, desfășurată la 9 decembrie 2018, între Atlanta United şi Portland Timbers, scor 2-0, când în tribunele aceleiaşi arene au fost 73.019 de spectatori. Trupa Maroon 5 a susținut un recital în pauza Super Bowl 2019.