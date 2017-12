Neymar a primit 8,5 milioane de euro când a semnat cu FC Barcelona

Conform înțelegerii semnate cu FC Barcelona, Neymar are un salariu de 5 milioane de euro brut, însă numeroasele clauze din contract îi aduc câștiguri substanțiale. Starul brazilian primește 100.000 de euro la fiecare meci al Barcelonei, indiferent dacă este titular sau rezervă. Luni, cotidianul spaniol AS a dezvăluit acordul fabulos semnat de FC Barcelona și Neymar. Conform contractului valabil până în iunie 2018, brazilianul are o clauză de reziliere în valoare de 190 de milioane de euro, iar în momentul în care a semnat, FC Barcelona i-a virat fotbalistului în cont uriașa sumă de 8,5 milioane de euro!

În plus, Neymar primește 1.062.000 de euro dacă evoluează în peste 60 la sută dintre partide și mai mult de 45 de minute la fiecare joc, primește un bonus de 425.000 de euro din partea Barcelonei în cazul în care câștigă Balonul de Aur, 637.000 de euro pentru titlul în La Liga și 850.000 de euro pentru trofeul Ligii Campionilor. Potrivit contractului publicat de AS, tripla campionat - Cupa Spaniei - Liga Campionilor valorează 1.700.000 de euro pentru căpitanul naționalei Braziliei! Neymar primește 637.000 de euro și dacă FC Barcelona obține calificarea în grupele Ligii Campionilor, sumă la care se mai adaugă 425.000 de euro în cazul în care catalanii ajung în optimile de finală ale competiției.

Acordul dintre FC Barcelona și Neymar include și clauze care îl obligă pe fotbalistul brazilian să învețe dialectul catalan. Contractul îi interzice să parieze sau să practice sporturi extreme...

NEYMAR, DISPUTAT DE FC BARCELONA ȘI DE NAȚIONALA BRAZILIEI

Atacantul brazilian Neymar poate evolua la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro, din august 2016, dar nu și la Copa America din iunie 2016, este mesajul transmis de clubul său, FC Barcelona, către Confederația Braziliană de Fotbal. Selecționerul Braziliei, Dunga, care va conduce și echipa olimpică la JO 2016, spera să poată conta pe Neymar la ambele competiții, în timp ce jucătorul anunțase de asemenea că își dorește să joace ambele turnee. Barcelona a motivat decizia sa prin faptul că starul brazilian are nevoie de odihnă în perioada Copei America, programată în SUA, în perioada 3-26 iunie 2016.

Neymar a propus o soluție de compromis, să poată participa la Copa America din faza sferturilor de finală și apoi la JO 2016. Regulamentele FIFA obligă cluburile să elibereze jucătorii pentru competițiile internaționale A, precum Copa America, dar nu și la JO, care nu figurează în calendarul internațional. Dunga a declarat recent că, dacă starul brazilian nu poate participa decât la o competiție, atunci ar prefera JO 2016, pentru că Brazilia nu a câștigat niciodată titlul olimpic, deși a jucat trei finale, în 1984, 1998 și 2012.

Citește și:

Brazilianul Neymar ar putea părăsi FC Barcelona pentru PSG

Dunga îl vrea pe Neymar la Jocurile Olimpice

Bunurile lui Neymar, puse sub sechestru de un tribunal din Brazilia

PSG pregătește un salariu astronomic pentru Neymar: 40 de milioane de euro pe an