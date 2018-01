“Nici Ceauşescu nu şi-a permis să-şi bată joc de popor aşa cum face Băsescu”

Ministrul Sănătăţii, liberalul Eugen Nicolăescu, a declarat sîmbătă că este urmărit şi crede că acţiunea este întreprinsă de reprezentanţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi de serviciile secrete, la ordinul preşedintelui Traian Băsescu. Întrebat despre informaţiile din presă potrivit cărora există indicii legate de şpăgi primite de unii miniştri, indicii rezultate în urma ascultărilor telefoanelor, Nicolăescu a arătat că, în cazul în care cineva are asemenea informaţii, ar trebui să le dea, că el nu le are: „Ştiu că am telefoane ascultate, am maşină în faţa casei, care stă zi şi noapte şi urmăreşte, ştiu că salariaţi ai Ministerului se plîng şi ei de telefoane urmărite, ştiu lucrurile astea. Nu e o noutate pentru mine, ştiindu-l pe Traian Băsescu. Nu că e vinovat, e cauza a ce se întîmplă. El a dispus toate aceste lucruri, sînt convins de asta”. Ministrul a explicat că în momentul în care se deschide întîmplător uşa maşinii care îi supraveghează casa, înăuntru se vede un studio de televiziune, iar telefonul său scoate sunete ciudate cînd îl apropie de un radio, se întrerupe, uneori sună \"aiurea\" şi mesajele de pe telefonul lui sînt redirecţionate pe cel al soţiei. Întrebat dacă în supravegherea locuinţei ar putea fi implicaţi paparazzi, Nicolăescu a infirmat varianta spunînd: „Dac-ar fi paparazzi, aş fi mulţumit, dar nu sînt paparazzi”. În opinia ministrului liberal, Băsescu are \"un mod pirateresc de a face politică\" şi “nici măcar Ceauşescu nu şi-a permis să-şi bată joc de popor aşa cum face actualul şef al statului”. Nicolăescu s-a referit la faptul că votul uninominal este deja adoptat de Parlament, motiv pentru care organizarea unui referendum pentru introducerea acestui sistem este inutilă: „De ce să mai cheltuim bani pentru un referendum, dacă avem deja o lege a votului uninominal? Joi a expirat perioada depunerii unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului pe tema angajării răspunderii Guvernului pe votul uninominal. Nu s-a depus moţiune de cenzură, legea e adoptată. Ca atare, România are azi o lege a votului uninominal. A face un referendum pentru şmecheria lui Traian Băsescu, pentru orgoliul lui Traian Băsescu, pentru stilul dictator al lui Traian Băsescu mi se pare o nerespectare a dorinţei oamenilor de a se cheltui eficient banii publici. Înseamnă o risipă”. Acesta a subliniat că România este într-o situaţie unică în lume, în care are o lege şi, în acelaşi timp, organizează un referendum ca să aprobe aceeaşi lege, numai pentru că preşedintele \"nu înţelege că poporul se comportă cum vrea el” şi nu cum vrea preşedintele. Nicolăescu a adăugat că PNL respinge o asemenea „atitudine iresponsabilă” a preşedintelui. Totodată, el a subliniat că lumea trebuie să fie mai atentă şi să respingă o astfel de manieră de a face politică şi trebuie să introducă în sfera publică românească normalitatea. În opinia ministrului liberal, „ar fi un gest de moralitate” din partea şefului statului să renunţe la imunitate ca să fie judecat, pentru că are dosare penale la DNA şi la Procuratura Generală, însă acesta nu este capabil să facă aşa ceva. Referindu-se la conflictul dintre Băsescu şi ministrul Justiţiei, Nicolăescu a apreciat că şeful statului „a sărit calul într-un mod ordinar”, în timp ce Tudor Chiuariu i-a răspuns foarte elegant, însă Băsescu “nu apreciază eleganţa”.