Niciodată nu e prea devreme pentru magia Crăciunului vienez, cu Johann Strauss Ensemble

Ştim, afară sunt peste 30 de grade, este caniculă şi căldura ne face să ne dorim apropierea iernii. Dar nu numai căldura. Johann Strauss Ensemble, condus de Russel McGregor, revine pentru al 12-lea an consecutiv în București, ca parte a unui amplu turneu național, "Vienna Magic - Christmas Edition", pe 21 decembrie, într-un concert la Sala Palatului din Capitală, de la ora 20.00. A devenit o tradiție pentru melomanii români să celebreze Sărbătorile de Iarnă pe ritmurile fermecătoare ale muzicii clasice vieneze. Îndrăgita orchestră Johann Strauss Ensemble, condusă de Russel McGregor, nu își va dezamăgi publicul nici în acest an și va reveni în România, pentru al 12-lea an consecutiv, în cadrul unui amplu turneu național.

Sub titulatura ”Vienna Magic - Christmas Edition ”, turneul carismaticilor muzicieni austrieci va străbate numeroase orașe din România, întocmai ca îndrăgitul compozitor Johann Strauss, împreună cu orchestra sa, în iarna anului 1847, și va culmina cu o reprezentație de gală, în specificul stil vienez, găzduită pe 21 decembrie, la Sala Palatului din Capitală. Programul concertului va cuprinde lucrări de muzică clasică ce aparțin celor mai mari compozitori ai tuturor timpurilor, iar celebrele valsuri vieneze, nelipsite din repertoriul abordat de Johann Strauss Ensemble, vor contura tabloul încântător al unei seri magice de iarnă.

Muzicienii din Johann Strauss Ensemble sunt încântați să revină într-un turneu de excepție, spunând că „de fiecare dată descoperim ceva nou în această țară frumoasă. Abia așteptăm să ne reîntoarcem și să mai trăim un capitol din viața orchestrei noastre împreună cu minunatul public român”.

Cum puteţi cumpăra bilete

Având în vedere faptul că spectacolele orchestrei Johann Strauss Ensemble, în România, se joacă de fiecare dată cu casa închisă, biletele au fost puse în vânzare din timp. Persoanele care își vor cumpăra biletele în perioada de presale, desfășurată între 25 iulie - 25 august 2016, vor beneficia de o reducere de 20% din prețurile afișate mai jos. Prețurile biletelor variază în funcție de categoria de loc, după cum urmează: VIP - 200 lei, Categoria I - 145 lei, Categoria II - 115 lei, Categoria III - 85 lei și Categoria IV - 55 lei. Acestea sunt disponibile la standul Ticketnet din Unirea Shopping Center - etaj 2, Sala Palatului, magazinul Muzica, Librăria „Mihai Eminescu“, agențiiile Tui Travel Center și Eurolines, sau online prin:www.ticketnet.ro,www.iabilet.ro,www.bilet.ro,www.bilete.ro,www.startickets.rosiwww.eventim.ro.



Scurtă istorie

Istoria orchestrei Johann Strauss Ensemble începe în anul 1985, când a fost fondată de către membri ai Bruckner Orchester din Linz. Grupul lucrează de atunci fără întrerupere la perfecționarea sunetului și stilului, adăugând piese noi și inovatoare repertoriului standard. Orchestra îi datorează o mare parte din evoluția profesională violonistului și dirijorului Russell McGregor, care s-a alăturat ansamblului în 2004. Respectând tradiția concertelor Strauss din secolul XIX, acesta dirijează în stilul Stehgeiger, adică din poziția de solist. McGregor s-a născut în Oxford, dar a crescut în Melbourne, Australia, unde la vârsta de 7 ani a început să studieze vioara. Din 1992 Russell locuiește în Viena, iar din 1997 este concertmaestru și dirijor al orchestrei Palatului Schöbrunn. Vioara la care cântă a fost fabricată în anul 1697 de către Carlo Giuseppe Testore, aceasta fiind “sora mai mică” a celebrei viole a lui Wolfgang Amadeus Mozart.

Încă de la început, Johann Strauss Ensemble a încercat să își dezvolte repertoriul într-un mod care combină numeroasele lucrări muzicale ale familiei Strauss cu compoziții noi. Orchestra acordă o importanță specială neutralizării tendinței de comercializare care este din ce în ce mai des asociată cu muzica vieneză. Faptul că sediul principal al JSE se află în Linz joacă un rol crucial în definirea personalității ansamblului, permițând grupului să combine stilul muzical al Austriei Superioare cu magia Vienei.