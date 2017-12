Nicuşor Constantinescu, mesaj de susţinere pentru Radu Mazăre

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a postat cu puţin timp în urmă, pe Facebook, un mesaj în care trece în revistă numeroasele acţiuni ale procurorilor împotriva sa și face apel la solidaritate după reținerea lui Mazăre, pentru 24 de ore, în dosarul în care este cercetat pentru construirea locuinţelor pentru nevoiaşi din Constanţa. „Apel către prieteni români, după ce am fost umilit şi batjocorit de poliţia politică DNA în 15 ianuarie 2014, pe platoul din faţa CJC, deşi avocatul meu depusese documentele medicale la DNA Constanţa, după ce, pe data de 19 martie la ora 7:30 dimineaţa, Ştefan Constantinescu, fiul meu de 9 ani a fost dezbrăcat de palton şi de haine de catre ofiţerii DNA, flancaţi de mascaţi cu mitraliere în curtea casei mele, după descinderea în forţă a acestora, după ce a fost interogat şi i s-a cerut buletinul unui copil de 9 ani, i-a fost percheziţionat ghiozdanul şi a fost trimis la şcoală dezbrăcat pe o temperatură de 2 grade Celsius; m-am trezit în baie la aceeaşi oră cu trupele de ofiţeri şi mascati cu mandat de percheziţie în care căutau droguri, bani, înscrisuri oficiale şi arme (armele deţinute legal fuseseră confiscate încă din 15 ianuarie de DNA Constanţa)! După ce mi-a fost perchiziţionată casa timp de 7 ore, după ce am fost dus cu mandat de aducere, cu sirene şi mascaţi - aproximativ 60 - deşi nu am fost citat în acel dosar niciodată , deşi nu mi s-a precizat care sunt acuzaţiile nici măcar la mine în casă, am fost săltat şi transferat la DNA Bucureşti, unde în 10 minute, succint, doamna procuror Ana Dana m-a acuzat de toate hotărârile CJC, legi ale Parlamentului Judeţului Constanţa aflate şi astăzi în vigoare, a afirmat că aplicarea acestor hotărâri ar reprezenta aşa zisul abuz în serviciu iar cu acestea aş fi adus avantaje Regiei de Drumuri a Judeţului Constanţa! Acele hotărâri sunt programe ale judeţului Constanţa: refacerea de Livezi Dobrogene , perdele forestiere, "Să consumăm produse Româneşti" , 1500 de solarii," rechizite şcolare pentru copii din mediul rural", finanţarea cluburilor de sport ale judeţului, reabilitarea şcolilor din mediul rural, reabilitarea Spitalului Judeţean Constanţa, achiziţionarea de apartamente pentru doctori aduşi din ţară şi străinătate şi toate programele Consiliului Judeţean Constanţa! Denunţătorul escroc Turbatu Marian a completat seria minciunilor! O simplă căutare pe internet a numelui acestuia demonstrând fără echivoc că el ar trebui să fie în cătuşe şi nu eu! Prima autorizaţie de construcţie a acestuia este semnată în 2005 de mine şi, ulterior, alte certificate de urbanism cu care a înşelat cu milioane de euro cetăţeni europeni, procesele fiind în desfăşurare în Germania şi România! Primarul comunei Fântânele, domnul Inginer Popescu, a informat în scris în anul 2007 Prefectura, CJC şi DNA despre furtul celor 47 de ha aferente parcului eolian autorizat de mine şi controlat de fraţii Turbatu (Romwind SRL), iar el a fost cooptat ca denunţător al meu! Pe baza autorizaţiei de construcţie emisă de mine şi a înşelării investitorilor europeni, acesta a fost dat afară din firmă, construindu-şi alte zeci de firme cu care m-a reclamat la toate instituţiile din România timp de 7 ani! După ce mi-am demonstrat în fata judecătorilor nevinovaţia de două ori la Tribunal şi la Curtea de Apel Bucuresti, printr-un nou abuz al serviciului DNA, primarul Radu Mazăre a fost ridicat pentru Campusul Henri Coandă realizat în 2012! Circul similar a continuat după scenariul deja cunoscut, au descins mascaţii cu ofiţerii DNA! Din păcate, acest circ şi aceste abuzuri continuă sub îndrumarea aceleiaşi procuroare, Ana Dana! Plec din România în Statele Unite, după nenumărate programări, amânate ilegal de DNA, să încerc să-mi prelungesc viaţa! TREZIŢI-VĂ, PRIETENI ROMÂNI!", a scris șeful CJ Constanța pe site.