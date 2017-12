Noaptea Institutelor Culturale, marcată de Harry Tavitian şi Orient Express

Pianistul constănţean Harry Tavitian şi trupa de etno-jazz Orient Express vor susţine un concert, pe data de 26 iunie, de la ora 22.00, în capitală, la sediul Institutului Cultural Român (ICR), pentru a marca Noaptea Institutelor Culturale. Orient Express-ul opreşte, după opt ani, în capitală, la invitaţia ICR. La evenimentul care marchează Noaptea Institutelor Culturale vor fi alături de Tavitian: saxofonistul Edi Neumann, chitaristul Hanno Hoefer, violonistul Jimi El Lako, basistul Octavian Barila Andreescu şi percuţionistul Mario Florescu. Pianistul constănţean are un mesaj pentru cei dornici să facă o călătorie atipică în lumea etno-jazz-ului: „E posibil ca gara să fie destul de aglomerată, aşa că vă poftim să ajungeţi mai devreme, dacă vreţi să urcaţi în vagoane“. Harry Tavitian a pus „pe roate” Orient Express-ul, prima formaţie de etno-jazz din România, în urmă cu 10 ani. Fiecare concert pe care îl susţin aceşti artişti cu personalităţi puternice este un spectacol complex si coerent, cu elemente de teatru instrumental, mişcare şi costum.

Din luna martie a acestui an, Harry Tavitian, la invitaţia ICR, susţine o serie de concerte, adevărate lecţii de jazz, în cadrul programului „Teach Me Tonight“. De asemenea, concertul programat pe 26 iunie poate fi considerat o continuare a programului de anul trecut al ICR-ului, „Ultimii rapsozi“. „Mă bucur că, datorită proiectului Teach Me Tonight, realizat cu ICR, Orient Express-ul va opri, după opt ani, din nou la Bucureşti. Aşa cum Orient Express-ul este trenul care leagă Parisul de Constantinopol, trecînd prin marile centre culturale ale Europei, la fel şi noi, prin muzică, situăm spaţiul românesc ca teritoriu de sinteză între gîndirea occidentală şi miresmele şi mistica Orientului“, a spus artistul constănţean Harry Tavitian. „Încercăm să facem o sinteză, pornind de la esenţe, a ceea ce este azi spaţiul spiritual balcanic. Chiar de la începuturile mele jazzistice am folosit folclor în muzica mea. Şi cu toate revizuirile pe care mi le-am făcut periodic, acesta a continuat, sub o formă sau alta, să existe, pe lîngă multe alte ingrediente. Faptul că astăzi, la 30 de ani distanţă, etno-jazz-ul este noul stil al jazz-ului, pentru mine nu înseamnă decît, eventual, o confirmare a jazz-ului făcut de mine - instinctiv - cu trei decenii în urmă“, a adăugat apreciatul artist.

Noaptea Institutelor Culturale din Bucureşti va fi marcată în grădina şi în Sala Mare a Institutului Cultural Român (Aleea Alexandru nr. 38) şi se va derula sub sloganul „Ghici cine vine la... ICR?“ Noaptea Institutelor Culturale este un eveniment organizat de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu British Council, Institutul Goethe, Institutul Polonez, Institutul Francez, Institutul Italian de Cultură „Vito Grasso“, Institutul Cervantes, Centrul Cultural Ungar, Institutul Polonez, Delegaţia Wallonie-Bruxelles, Centrul Ceh, Forumul Cultural Austriac.