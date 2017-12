Noi descoperiri la cetatea Capidava

Zaharia Covacef, arheolog în cadrul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, alături de 23 de studenţi de la Facultăţile de Istorie şi Istorie-Teologie, Universitatea Bucureşti, a întreprins, în perioada 26 iunie-21 iulie, cea de a 31-a campanie de cercetări sistematice la cetatea Capidava. În acest an, cercetătorii au ajuns cu săpăturile arheologice aproape de "via principalis" (strada principală), în sectorul de est al cetăţii cercetate. Încă de acum doi ani se evidenţiase faptul că cel puţin patru dintre construcţiile descoperite făceau parte dintr-un edificiu. În cadrul campaniei de cercetare din acest an, Zaharia Covacef şi echipa sa au reuşit să scoată la suprafaţă întregul edificiu care avea şi etaj, fiind alcătuit, pe o parte, din patru încăperi egale, ca dimensiuni, iar pe cealaltă parte, din două încăperi în extremităţi, iar în mijlocul acestora un fel de curte interioară. Aceasta din urmă are de jur împrejur un portic susţinut pe stîlpi de calcar, care are învelişul cu o structură de lemn, cu ţigle şi olane.

În partea de nord-vest a acestui edificiu a fost descoperită o stradă care are şi un canal de scurgere spre exterior, iar în cea de-a 31-a campanie a fost scoasă la suprafaţă o construcţie. Interesant este faptul că pe două din zidurile clădirii s-a păstrat tencuiala antică din secolul al VI-lea d.H. "O descoperire senzaţională, ce nu poate fi, încă, explicată este aceea că în această ultimă construcţie au mai fost găsite două ziduri legate prin mortar, despre care credem că datează din secolul al IV-lea d.H. Ca material mobil, descoperit în acest an la cetatea Capidava, pot face referire la diverse obiecte din bronz, cum ar fi: 13 monede, un lanţ făcut ghem, precum şi amforete întregibile, fragmente de sticlă, atît de la vase, cît şi de la geamuri şi resturi osteologice", a explicat arheologul Zaharia Covacef. După ce vor fi analizate şi restaurate în cadrul Laboratorului de restaurare al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie, piesele descoperite vor oferi informaţii noi despre viaţa socială şi economică, din perioada secolelor IV-VI d.H, la cetatea Capidava. "Aceste noi descoperiri completează imaginea cetăţii pentru perioada cuprinsă între secolele IV-VI d.H. Urmează să se facă unele consolidări la cetatea Capidava, pentru ca şi vizitatorii să poată să înţeleagă cum arătau construcţiile în interiorul cetăţii, la un moment dat", a concluzionat Zaharia Covacef.