Noi membri în Consiliul FP

Acţionarii Fondului Proprietatea (FP) au aprobat, ieri, componenţa noului consiliu de supraveghere, din care fac parte Gheorge Pogea, Graţiela Iordache, precum şi Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), deşi acesta şi-a anunţat retragerea candidaturii. „Ştiu că Adunarea Generală a Acţionarilor a fost informată de retragerea mea. Probabil că procedurile Fondului sunt relativ rigide şi nu am de gând să activez acolo. Nu mă consider membru al Consiliului de Supraveghere”, a spus Croitoru. Pe lângă cei trei, au mai intrat în noul consiliu de supraveghere Ene Dinga, Eduard Goean, Corin Trandafir şi Crinuţa Nicoleta Dumitrean. De la sfârşitul lunii decembrie, FP are şi o nouă conducere executivă, după ce consiliul de supraveghere l-a numit pe Ionuţ Popescu, consilierul pe probleme economice al premierului Emil Boc, în funcţia de director general al Fondului Proprietatea, fiind înlocuiţi totodată şi directorul economic şi cel juridic. Astfel, Daniela Lulache a fost revocată din funcţia de director general, Mihai Darie, din postul de director economic, iar Laura Constantin nu va mai fi director juridic. În locul acestora au fost numiţi Ionuţ Popescu, ca director general şi preşedinte al noului directorat, Cristian Busu, în funcţia de director economic, iar Valeria Nistor va ocupa postul de director juridic. În aceeaşi dată, Mircea Ursache a părăsit funcţia de preşedinte al consiliului de supraveghere, la cererea sa, în această poziţie fiind numită Graţiela Iordache, deputat PD-L. Fondul Proprietatea este administrat în sistem dualist din mai 2008, de un consiliu de supraveghere format din 7 membri şi un directorat format din 3 membri. Directoratul a asigurat conducerea executivă a FP.