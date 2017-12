Nominalizările criticilor de film de la Londra

Lungmetrajele ”Amour” de Michael Haneke şi ”The Master” de Paul Thomas Anderson au primit cele mai multe nominalizări, câte şapte, la cea de-a 33-a gală a premiilor decernate de asociaţia britanică London Critics\' Circle. ”Amour” a fost nominalizat atât la categoria Cel mai bun film al anului, cât şi la categoria Cel mai bun film străin. Aceeaşi peliculă a mai primit nominalizări la categoriile Cel mai bun regizor, pentru Michael Haneke, Cel mai bun scenariu, tot pentru Michael Haneke, Cel mai bun actor în rol principal, pentru Jean-Louis Trintignant, Cea mai bună actriţă în rol principal, pentru Emmanuelle Riva şi Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru Isabelle Huppert. ”The Master” a fost nominalizat la categoriile Cel mai bun film al anului, Cel mai bun regizor şi Cel mai bun scenariu, toate trei pentru Paul Thomas Anderson, Cel mai bun actor în rol principal, pentru Joaquin Phoenix, Cel mai bun actor în rol secundar, pentru Philip Seymour Hoffman şi Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru Amy Adams.

”Skyfall / 007: Coordonata Skyfall” este lungmetrajul britanic care a primit cele mai multe nominalizări, cinci, inclusiv la categoriile Cel mai bun film britanic, Cel mai bun actor britanic, pentru Daniel Craig şi Cea mai bună actriţă britanică, pentru Judi Dench. Pelicula ”Sightseers” a primit patru nominalizări şi va concura la categoriile Cel mai bun film britanic, Cel mai bun cineast britanic debutant, pentru scenariştii Alice Lowe şi Steve Oram, Cel mai bun actor britanic, pentru Steve Oram şi Cea mai bună actriţă britanică, pentru Alice Lowe. Un premiu special, atribuit pentru excelenţă în film, va fi acordat actriţei britanice Helena Bonham Carter. În 2012, cel mai bun film al anului a fost desemnat lungmetrajul ”L’Artiste / The Artist”.

Cea de-a 33-a gală London Critics\' Circle va avea loc pe 20 ianuarie, la May Fair Hotel din Londra. Premiile Cercului Criticilor din Londra sunt acordate de un juriu format din criticii de film de la peste 100 de reviste de specialitate, care strâng fonduri în beneficiul National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC).