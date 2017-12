Nominalizările la People\'s Choice Award

Lungmetrajul \"Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea 2\", ultimul film din această franciză cinematografică, a primit nouă nominalizări la premiile People\'s Choice, care recompensează cele mai populare staruri şi producţii de film şi televiziune. \"Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea 2\" va concura, la categoria Filmul preferat, cu lungmetrajele \"Piraţii din Caraibe: Pe ape şi mai tulburi\", \"Transformers 3\", \"Culoarea sentimentelor\" şi \"Domnişoare de onoare\". Daniel Radcliffe, interpretul vrăjitorului Harry Potter şi Johnny Depp, interpretul căpitanului Jack Sparrow în franciza \"Piraţii din Caraibe\", vor concura, la categoria Actorul favorit, cu actorii Robert Pattinson, Ryan Reynolds şi Hugh Jackman. La categoria Actriţa favorită au fost nominalizate Emma Stone, Jennifer Aniston, Julia Roberts, Anne Hathaway şi Reese Witherspoon.

Premiile People\'s Choice sunt decernate şi în domeniul televiziunii şi al muzicii. Potrivit organizatorilor, peste 40 de milioane de persoane au votat online sau de pe telefoanele lor mobile şi de pe platforme de socializare pentru a-şi desemna artiştii şi producţiile favorite. Cântăreaţa Katy Perry a fost nominalizată la şapte categorii, inclusiv Artista favorită şi Artista pop preferată. Ea a fost nominalizată şi în domeniul cinematografic, la categoria Vocea preferată animată, pentru rolul din animaţia \"The Smurfs\". La categoria Artista preferată, Katy Perry va concura cu Lady Gaga, Taylor Swift, Beyonce şi Adele. Cântăreţii nominalizaţi la categoria Artistul preferat sunt Justin Bieber, Blake Shelton, Bruno Mars, Eminem şi Enrique Iglesias. În domeniul producţiilor de televiziune, la categoria Cel mai bun serial dramatic au fost nominalizate serialele \"The Good Wife\", \"Grey\'s Anatomy\", \"Dr. House\", \"Supernatural\" şi \"The Vampire Diaries\". La categoria Cel mai bun serial de comedie, serialul premiat cu Emmy \"Modern Family\" va concura cu \"The Big Bang Theory\", \"Glee\", \"How I Met Your Mother\" şi \"Doi bărbaţi şi jumătate\".

Gala People's Choice Awards va avea loc pe 11 ianuarie, la Los Angeles şi este evenimentul care marchează debutul sezonului premiilor de la Hollywood. Câştigătorii premiilor People's Choice sunt desemnaţi prin votul publicului, nu prin voturile criticilor şi specialiştilor din industria de divertisment. Câştigătorii premiilor People's Choice vor fi aleşi în urma voturilor exprimate de fani, pe site-ul www.PeoplesChoice.com. Procedura de votare pentru cele mai multe dintre categorii se va încheia pe 6 decembrie.