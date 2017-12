Nominalizările la premiile BAFTA

Premiat recent cu trei Globuri de Aur, „L`Artiste / The Artist”, regizat de cineastul francez Michel Hazanavicius, conduce în topul nominalizărilor pentru Premiile Academiei Britanice de Film (BAFTA). Acesta a obţinut 12 nominalizări la premiile BAFTA, fiind urmat de „Tinker Tailor Soldier Spy”, o poveste cu spioni plasată în timpul Războiului Rece, în regia lui Tomas Alfredson, care a obţinut 11 nominalizări. „Hugo”, cel mai recent film al lui Martin Scorsese, a fost nominalizat la nouă categorii, în timp ce „My Week with Marylin”, regizat de Simon Curtis, a obţinut şase nominalizări. „The Help / Culoarea sentimentelor” în regia lui Tate Taylor şi „War Horse”, semnat de Steven Spielberg, au obţinut fiecare câte cinci nominalizări.

Aşa cum era de aşteptat, Meryl Streep apare pe lista scurtă a celor mai bune actriţe pentru felul în care o portretizează pe Margaret Thatcher, fostul premier britanic, în „The Iron Lady”. Contracandidatele sale sunt Berenice Bejo pentru rolul din „L`Artiste / The Artist”, Michelle Williams pentru „My Week with Marilyn”, Tilda Swinton pentru „We Need to Talk About Kevin” şi Viola Davis pentru „The Help / Culoarea sentimentelor”. La categoria cel mai bun actor au fost nominalizaţi Brad Pitt pentru „Moneyball / Arta de a învinge”, Gary Oldman pentru „Tinker Tailor Soldier Spy”, George Clooney pentru „The Descendants”, Jean Dujardin pentru „L`Artiste / The Artist” şi Michael Fassbender pentru „Shame”. Nominalizările pentru cel mai bun film sunt „L`Artiste / The Artist”, „The Descendants”, „Drive / Cursa”, „The Help / Culoarea sentimentelor” şi „Tinker Tailor Soldier Spy”.

Gala de decernare a premiilor BAFTA va avea loc la 12 februarie la Royal Opera House din Londra. Acestea sunt considerate un indicator important în perspectiva premiilor Oscar ce vor fi decernate la 24 februarie la Los Angeles.

Lista completă a nominalizărilor:

CEL MAI BUN FILM: „L`Artiste / The Artist”, „The Descendants”, „Drive / Cursa”, „The Help / Culoarea sentimentelor”, „Tinker Tailor Soldier Spy”

CEL MAI BUN REGIZOR: Michel Hazanavicius „L`Artiste / The Artist”, Nicolas Winding Refn „Drive / Cursa”, Martin Scorsese “Hugo”, Tomas Alfredson “Tinker Tailor Soldier Spy”, Lynne Ramsay “We Need to Talk About Kevin”

CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ ÎN ROL PRINCIPAL: Meryl Streep “The Iron Lady”, Berenice Bejo „L`Artiste / The Artist”, Michelle Williams „My Week with Marilyn”, Tilda Swinton „We Need to Talk About Kevin”, Viola Davis „The Help / Culoarea sentimentelor”

CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL PRINCIPAL: Brad Pitt „Moneyball / Arta de a învinge”, Gary Oldman „Tinker Tailor Soldier Spy”, George Clooney „The Descendants”, Jean Dujardin „L`Artiste / The Artist”, Michael Fassbender „Shame”

CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ ÎN ROL SECUNDAR: Carey Mulligan „Drive / Cursa”, Jessica Chastain şi Octavia Spencer „The Help / Culoarea sentimentelor”, Judi Dench “My Week With Marilyn”, Melissa Mccarthy “Bridesmaids / Domnişoare de onoare”

CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL SECUNDAR: Christopher Plummer “Beginners”, Jim Broadbent “The Iron Lady”, Jonah Hill „Moneyball / Arta de a învinge”, Kenneth Branagh “My Week With Marilyn”, Philip Seymour Hoffman “The Ides Of March / Ziua trădărilor”

CEL MAI BUN SCENARIU ORIGINAL: Michel Hazanavicius „L`Artiste / The Artist”, Annie Mumolo şi Kristen Wiig “Bridesmaids / Domnişoare de onoare”, John Michael Mcdonagh “The Guard”, Abi Morgan “The Iron Lady”, Woody Allen “Midnight In Paris / Miezul nopţii în Paris

CEL MAI BUN SCENARIU ADAPTAT: Alexander Payne, Nat Faxon şi Jim Rash “The Descendants”, Tate Taylor „The Help / Culoarea sentimentelor”, George Clooney, Grant Heslov şi Beau Willimon “The Ides Of March / Ziua trădărilor”, Steven Zaillian şi Aaron Sorkin „Moneyball / Arta de a învinge”, Bridget O\'Connor, Peter Straughan “Tinker Tailor Soldier Spy”

CEL MAI BUN DOCUMENTAR: “George Harrison: Living In The Material World” de Martin Scorsese, “Project Nim” de James Marsh şi Simon Chinn, “Senna” de Asif Kapadia

CEL MAI BUN FILM DE ANIMAŢIE: “The Adventures Of Tintin: The Secret Of The Unicorn / Aventurile lui Tintin: Secretul Licornului” de Steven Spielberg, “Arthur Christmas / Marea cursă de Crăciun” de Sarah Smith, “Rango” de Gore Verbinski

CEL MAI BUN FILM STRĂIN: „Incendies / Incendii” (Canada), „Pina 3D” (Germania), „Potiche / Nevasta la putere” (Franţa), „A Separation / Nader şi Simin, o despărţire” (Iran) şi „La piel que habito / Pielea în care trăiesc” (Spania).

CEL MAI BUN DEBUT: Adam Deacon, Chris Hemsworth, Chris O\'dowd şi Eddie Redmayne