Lungmetrajul ”The King\'s Speech / Discursul regelui”, o dramă istorică britanică despre eforturile regelui George al VI-lea de a-şi conduce ţara în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, este marele favorit al Galei Oscar de la 27 februarie, obţinând, ieri, 12 nominalizări. Pelicula ”True Grit / Adevăratul curaj”, un western despre lupta unei fetiţe care încearcă să dea de urma celui care i-a ucis tatăl, a obţinut zece nominalizări, fiind, de asemenea, printre marii favoriţi. În topul favoriţilor se mai află şi filmele ”Inception / Începutul” şi ”The Social Network / Reţeaua de socializare”, cu câte opt nominalizări fiecare. Alături de cele patru pelicule favorite, la categoria rezervată celui mai bun film au mai fost nominalizate producţiile ”Black Swan”, ”The Fighter”, ”The Kids Are All Right”, ”127 Hours”, ”Toy Story 3” şi ”Winter\'s Bone”.

În ceea ce priveşte Oscarul pentru regie, lupta se va da între cineştii Darren Aronofsky pentru ”Black Swan”, fraţii Ethan şi Joel Coen pentru ”True Grit / Adevăratul curaj”, David Fincher pentru ”The Social Network / Reţeaua de socializare”, Tom Hooper pentru ”The King\'s Speech / Discursul regelui” şi David O. Russell pentru ”The Fighter”. Actorul spaniol Javier Bardem a fost nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru rolul său din filmul ”Biutiful”, aceasta fiind cea de-a treia sa nominalizare la premiile Oscar, după ”Antes que anochezca” din 2000 şi ”No Country for Old Man / Nu există ţară pentru bătrâni” în 2007. La această categorie au mai fost nominalizaţi Jeff Bridges pentru ”True Grit / Adevăratul curaj”, Jesse Eisenberg pentru ”The Social Network / Reţeaua de socializare”, Colin Firth pentru ”The King\'s Speech / Discursul regelui” şi James Franco pentru ”127 Hours”. Annette Bening cu prestaţia ei din ”The Kids Are All Right” se va lupta pentru Oscarul rezervat celui mai bun rol feminin cu Nicole Kidman cu rolul din ”Rabbit Hole”, Jennifer Lawrence cu ”Winter\'s Bone”, Natalie Portman cu ”Black Swan” şi Michelle Williams cu ”Blue Valentine”.

La premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar au fost nominalizate Amy Adams şi Melissa Leo pentru rolurile din ”The Fighter”, Helena Bonham-Carter pentru ”The King\'s Speech / Discursul regelui”, Hailee Steinfeld pentru ”True Grit / Adevăratul curaj” şi Jacki Weaver pentru ”Animal Kingdom”. La categoria similară masculină au fost nominalizaţi Christian Bale pentru ”The Fighter”, John Hawkes pentru ”Winter\'s Bone”, Jeremy Renner pentru ”The Town”, Mark Ruffalo pentru ”The Kids Are All Right” şi Geoffrey Rush pentru ”The King\'s Speech / Discursul regelui”. La categoria cel mai bun scenariu original au fost nominalizaţi Mike Leigh pentru ”Another Year”, Christopher Nolan pentru ”Inception / Începutul”, Lisa Cholodenko şi Stuart Blumberg pentru ”The Kids Are All Right”, David Seidler pentru ”The King\'s Speech / Discursul regelui” şi Scott Silver, Paul Tamasy şi Eric Johnson pentru ”The Fighter”. Pentru cel mai bun scenariu adaptat au fost nominalizaţi Danny Boyle şi Simon Beaufoy pentru ”127 Hours”, Aaron Sorkin ”The Social Network / Reţeaua de socializare”, Michael Arndt pentru ”Toy Story 3 / Povestea Jucăriilor 3”, Joel Coen şi Ethan Coen pentru ”True Grit / Adevăratul curaj”. Premiul Oscar pentru cel mai bun film de animaţie şi-l dispută ”Toy Story 3 / Povestea Jucăriilor 3”, ”The Illusionist” şi ”How to Train Your Dragon”. La câştigarea premiului pentru cea mai bună imagine au şanse ”Black Swan”, ”Inception / Începutul”, ”The King\'s Speech / Discursul regelui”, ”The Social Network / Reţeaua de socializare” şi ”True Grit / Adevăratul curaj”. La categoria cele mai bune costume au fost nominalizate filmele ”Alice in Wonderland / Alice în Ţara Minunilor”, ”I Am Love”, ”The King\'s Speech / Discursul regelui”, ”The Tempest” şi ”True Grit / Adevăratul curaj”.

Cea de-a 83-a ediţie a premiilor Oscar va avea loc pe data de 27 februarie, la Teatrul Kodak din Los Angeles. Ceremonia de decernare va fi prezentată de actorii James Franco şi Anne Hathaway.