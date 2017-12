Nou director general adjunct la Administrația Porturilor Maritime Constanța

16:11:41 / 22 Iulie 2016

Bine ca l-au schimbat pe incompetentul ala!

A ajuns pe cai mari dintr-o eroare si sustinut politic! Era prea mare palaria aia pentru el! Plus ca, in trecut, fusese uns si Director General dintr-un parlit de sef de birou Autorizari agenti economici! In 2012, la o intalnire cu jucatorii de pe platforma portuara (companii de remorcare, pilotaj, operatori portuari, companii de shipping) a afirmat ca pe el nu-l intereseaza parerea Clientilor APMC (cei care, in definitiv, ii asigurau salariul di beneficiile babane pentru pozitia de DG pe care o ocupa la momentul respectiv) in legatura cu serviciile de siguranta in Portul Constanta! Acum, poate-l intereseaza parerea DNA-ului!