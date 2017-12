Nou tratament aprobat pentru infecţia cu virusul hepatitic C

Comisia Europeană (CE) a aprobat un nou tratament care, în asociere cu alte medicamente, tratează infecţia cronică cu virusul hepatitic C la adulţi şi care, potrivit producătorului, a avut o rată de vindecare de până la 100% în studii clinice, inclusiv la pacienţi cu boli hepatice avansate. Medicamenul aprobat de CE se numeşte Daklinza (Daclatasvir) şi este dezvoltat de Bristol-Myers Squibb pentru tratamentul infecţiei cronice cu virusul hepatitic C. ”Atunci când Daklinza este utilizat în asociere cu sofosbuvir, reprezintă o schemă terapeutică exclusiv orală, fără interferon, care a prezentat rate de vindecare de până la 100% în studii clinice, inclusiv la pacienţi cu boli hepatice avansate, genotip 3 şi pacienţi care nu au răspuns la tratamentul cu inhibitori de protează 3. Daklinza este primul inhibitor al complexului NS5A aprobat în UE şi va fi disponibil pentru utilizare în asociere cu alte medicamente, asigurând o durată mai scurtă de tratament (12 sau 24 de săptămâni), comparativ cu 48 de săptămâni în schema terapeutică bazată pe interferon şi ribavirină”, potrivit unui comunicat al companiei. Siguranţa administrării medicamentului pentru tratamentul hepatitei C a fost demonstrată în cadrul unor grupuri variate de pacienţi, inclusiv vârstnici, pacienţi cu boală hepatică avansată, cei care au fost supuşi unui transplant hepatic şi pacienţi co-infectaţi cu HIV. Comercializarea Daklinza în UE va fi stabilită individual de fiecare stat membru.

În UE sunt aproximativ nouă milioane de persoane infectate cu virusul hepatitei C (VHC), responsabil pentru 63% dintre transplanturile hepatice în rândul pacienţilor cu boală hepatică. La nivel global există 150 milioane de persoane infectate cu VHC.

Virusul hepatitic C infectează ficatul şi se transmite prin contact direct cu sângele infectat şi produse infectate pe bază de sânge. Până la 90% dintre persoanele infectate cu virusul hepatic C nu neutralizează spontan virusul şi devin infectate cronic. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 20% dintre persoanele cu hepatita cronică C vor dezvolta ciroză şi, dintre acestea, aproximativ 5 - 7 la sută vor deceda din cauza consecinţelor infectării.