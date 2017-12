Nouă metodă de mărire și cartografiere a celulelor creierului

Oamenii de știință de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au găsit un nou mod, mai ușor, pentru a mări și a cartografia celulele creierului, folosind o tehnică cunoscută sub numele de microscopie de expansiune, care permite luarea de imagini de înaltă rezoluție ale celulelor creierului, cu obiectivul de a recrea funcțiile fiecărui neuron din creier, informează thetimesgazette.com. Oamenii de știință căutau un mod mai competent de a examina rețeaua complexă a celulelor creierului care stau la baza funcțiilor de vedere și de gândire, precum și a bolilor psihiatrice, atunci când s-au lovit de necesitatea de a lărgi imaginile cu celulele creierului pentru a face procesul de cartografiere mai ușor. Cercetătorii au încercat pur și simplu să îmbunătățească ideea de microscop electronic - pentru care o echipă de oameni de știință a câștigat premiul Premiul Nobel în 1986 - și care permite vizualizarea clară și analizarea virușilor și a molelculelor. O altă echipă de oameni de știință a luat premiul Premiul Nobel în 2014 pentru dezvoltarea unei microscopii optice care permite o imagistică detaliată a celulelor și proteinelor la scara nanometrică. Deși tehnica asigură o metodă ieftină și mai ușoară pentru examinarea structurilor celulare la un nivel detaliat, tehnica nu este încă la nivelul soluțiilor oferite de microscopia electronică, scrie thetimesgazette.com. Cu toate acestea, Edward Boyden, neurolog la MIT, împreună cu Fei Chen și Paul Tillberg au produs o metodă de mărire a imaginii unor celule care funcționează. Această metodă permite analiza tridimensională și imagistică a unui țesut, iar acest lucru are avantajul de a releva mișcarea moleculelor de semnalizare și interacțiunile celulare care cauzează răspândirea cancerului sau de a oferi un nou mod de cartografiere a creierului. Echipa condusă de Boyden intenționează să deschidă un website pentru a explica exact cum funcționează acest proces și să breveteze această tehnică astfel încât să poată fi utilizată pentru dezvoltarea unor aplicații medicale, mai notează thetimesgazette.com.