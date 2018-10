Noul an universitar. Făgădău a lipsit, dar a fost Răsăuțeanu cu... suportul

Luni, 1 octombrie, începe noul an universitar în instituţiile de învăţământ superior din România. Pentru anul de studiu 2018-2019, sunt înscrişi aproximativ 500.000 de studenţi la toate trei ciclurile de învăţământ din ţară.

Iohannis, prezent la Iași

Președintele Klaus Iohannis a fost prezent, luni, la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi, unde a participat la deschiderea anului universitar 2018-2019. Adresându-se studenților și profesorilor, Iohannis nu a găsit de cuviință să includă în cuvântul său de deschidere decât critici la adresa coaliției și a guvernului și un mesaj de legat de diversitate, toleranţă şi respectarea valorilor celuilalt.

Dăncilă, prezentă la Craiova

Premierul Viorica Dăncilă le-a transmis, luni, la Craiova, studenţilor care încep noul an universitar, că succesul lor este al întregii societăţi şi că trecerea la responsabilităţile vieţii de om matur nu este uşoară dar satisfacţiile vor fi mari.

„Succesul vostru este succesul întregii societăţi, România are nevoie de voi, are nevoie să îşi păstreze acasă profesioniştii din sistemul medical. Sunt convinsă că aveţi forţa şi perseverenţa să vă construitţi cariereile pe care le doriţi şi că veţi dobândi priceperea să faceţi lucrurile cât mai bine. Mult succes în noul an universitar”,a conchis prim-ministrul României.

Făgădău, absent la Constanța

La Constanța, în Sala Sporturilor (unde capacitatea maximă este de 1.400 de locuri), alături de Primăria Constanța, cinci instituții de învățământ superior de stat și private au participat la deschiderea oficială comună a noului an universitar - Universitatea „Ovidius”, Universitatea Maritimă, Universitatea „Andrei Șaguna”, Universitatea Tomis și Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, fiecare reprezentate în luările de cuvânt de către rectori - prof. univ. dr. Sorin Rugină, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, prof univ. dr. Adrian Cristian Papari, prof. univ. dr. Paul Bocănete și, respectiv, cdor. prof. univ. dr. Octavian Tărăbuță.

Primarul Constanței nu a fost prezent la ceremonie, dar a fost "înlocuit" de viceprimarul Costin Răsăuțeanu, care le-a transmis celor prezenți "suportul din partea lui Decebal Făgădău". A urmat un discurs absolut inept, cum probabil, nu s-a mai auzit vreodată într-un mediu academic.

"Îmi face o deosebită plăcere să particip la acest eveniment. Vă transmit suportul din partea lui Decebal Făgădău. Important e că ce se întâmplă azi e o dorință a lui de a deschide toate universităţile în același loc. Trebuie creată o punte între licee și universități. Deschiderea anului universitar devine o tradiție. Ne dă prilejul să fim împreună uniți. Putem fi uniți prin diversitate. Acest an este cu totul special fiind cel al Centenarului. Nu numai 1 decembrie e important ci toate momentele din 1918 care ne aduc azi aici. 24 ianuarie e un moment important dar nu e numai momentul Micii Uniri. Atunci s-a pus piatra de temelie a ceea ce urma să fie. Trebuie să vorbim mai des despre valorile care ne întregesc, care ne unesc. Acest moment ne dovedește că prin încredere putem construi un viitor frumos împreună dar aşa nu fără recunoștința către dascăli." - este rușinea de cuvânt adresat studenților și profesorilor constănțeni, care a produs consternare, lehamite și zâmbete amare.

Potrivit Biroului de presă al ministerului Educaţiei Naţionale, la toate cele trei cicluri de învăţământ, respectiv licenţă, masterat şi doctorat, sunt circa 500.000 de studenţi înscrişi.

În România sunt 54 de universităţi de stat, dintre care şapte militare.

În majoritatea instituţiilor de învăţământ superior, anul universitar 2018-2019 are 32 de săptămâni de cursuri, şase săptămâni de sesiuni şi patru săptămâni de vacanţă.