Noul film „Selfie“, la Montréal

Considerată cea mai aşteptată comedie românească a anului, „#Selfie69”, în regia Cristinei Iacob, va participa la prestigiosul Festival des Films du Monde de Montréal, care va avea loc între 25 august și 5 septembrie. „Thank you so much, Canada! Merci beaucoup, Montréal! Este onorant să reprezentăm România la unul dintre cele mai importate festivaluri de fim din lume (..) Toţi cei din echipa„#Selfie69”suntem foarte bucuroşi pentru faptul că filmul poate fi văzut simultan în ambele teritorii, în România şi Canada, şi sperăm să putem demonstra că românii sunt deopotrivă campioni la iubire, acţiune şi comedie!”, a spus Cristina Iacob. „Fiind însă în plină campanie de lansare a filmului, am decis să rămânem cu toţii aici, pentru publicul de acasă, care ne aşteaptă să mergem în ţară cu„#Selfie69”. Pentru noi este o mare bucurie selecţia de la Montréal, dar rămâne pe locul al doilea ca prioritate”, a adăugat regizoarea. Noul film al Cristinei Iacob, o continuare a celui mai bine vândut film românesc al anului 2014, „#Selfie”, va fi lansat pe marile ecrane din România pe 16 septembrie.

Citește și:

Jurnalul intim al lui „Dirty Yasmine“, interzis de Facebook

Din toamnă, noul „Selfie” apare pe ecrane

Fenomenul „#Selfie69“, la Comic Con

„#Selfie69“ are trailer oficial

Antonia și Virgil Ianţu joacă în „#Selfie69”

Comedia „#Selfie69“ va avea premiera în luna mai

Aventura „#Selfie” continuă: „Care se mărită prima în trei zile?”

Smiley crede în iubire

Au început filmările pentru „#Selfie 2”