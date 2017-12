Noul Guvern, în furcile comisiilor şi Parlamentului

PULSUL POLITICII La Palatul Victoria s-a ajuns la un consens. Udemeriştii intră la guvernare, în timp ce grupul minorităţilor naţionale va acorda sprijin parlamentar, fără a intra în Guvern. Ziua a început cu bursa zvonurilor, cu jocul de-a datul în bobi, cu analize pe textul Constituţiei. Mulţi sunt împotriva aducerii la guvernare a udemeriştilor şi au încercat să reactualizeze în memoria colectivă momentele în care udemeriştii au jucat cum au dansat şi Boc, şi MRU, cum au votat ei pentru Băsescu sau cum au stat ei acasă în ziua referendumului pentru demiterea şefului statului. Dar astea nu mai contează acum. UDMR, deocamdată, pune umărul la formarea Guvernului, după ce liberalii au dezertat. Unii politicieni au profitat de moment şi şi-au căutat “identitatea politică”. De exemplu, senatorul Tudor Barbu, care a fost iniţial la PP-DD, a demisionat din PC pentru a se înscrie în PNL. Ăsta da traseism, să treci de la putere în opoziţie! Au existat şi alţi liberali care nu îşi mai găsesc locul în PNL şi un pepededist care şi-au părăsit partidele pentru a se înscrie în UNPR.

ACORDUL În acelaşi timp, dezinformările specifice privind permutările de la ministere zburau ca săgeţile în timp de război. Vocea raţiunii a primat, însă. Premierul Victor Ponta a ales să lase uşa deschisă pentru foştii colegi liberali care s-ar putea răzgândi şi ar reveni la guvernare. El a declarat că PSD a avut 13 miniştri şi rămâne cu 13 miniştri în noul Guvern, ceea ce reprezintă un mesaj către „colegii liberali“. Premierul a arătat că fiecare cuvânt din acordul politic cu UDMR a fost cântărit de 100 de ori şi toate prevederile din el există şi în programul de guvernare, fiind discutate de multe ori şi agreate şi în formula USL - UDMR. Ponta a îndemnat la logică, pentru că orice escaladare a discursului naţionalist-şovinist acum este un atac la stabilitatea ţării. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a recunoscut că negocierile cu reprezentanţii USD nu au fost uşoare. În ciuda zvonisticii băsesciene, programul de guvernare nu a fost modificat, părţile angajându-se doar să promoveze în perioada 2014 - 2016, în baza acordului comun, iniţiativele politice referitoare la modificarea Constituţiei, problema reorganizării administrative teritoriale a României, reglementarea problemei drepturilor culturale ale minorităţilor naţionale, printr-o legislaţie adecvată.

Şi Băsescu? Evident, ameninţă în toate părţile! El a anunţat încă de duminică, la toate televiziunile pro-băsesciene, că se va plânge... penal la CCR împotriva lui Ponta.

PSD A GIRAT NOUL CABINET PONTA Premierul Victor Ponta s-a prezentat, ieri, în faţa Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD cu noua formulă a Guvernului, în urma finalizării negocierilor cu reprezentanţii UDMR. Din CExN fac parte preşedinţii organizaţiilor judeţene ale PSD, pe care Ponta a dorit să-i informeze despre noua structură a Guvernului înainte de a merge în faţa Parlamentului. Şi preşedintele PSD Constanţa, Radu Mazăre, a fost prezent la Palatul Parlamentului, unde a declarat încă o dată că ieşirea PNL de la guvernare are şi părţi bune. “Prea se opuneau liberalii la toate. Vă dau un singur exemplu. Au tot vorbit prin campanii despre descentralizare şi apoi s-au opus. Acum vom vedea ce se va întâmpla. Nu am fost consultat nici când a ieşit PNL de la guvernare, nici acum, când deja s-a semnat colaborarea cu UDMR. Pe miniştrii noi nu îi cunosc. Am aflat despre ei în maşină, când veneam spre Bucureşti”, a declarat Radu Mazăre. El a precizat că PSD trebuie să meargă mai departe, comentând şi varianta Călin Popescu-Tăriceanu drept candidat susţinut de PSD la Preşedinţie. “Eu nu fac politica celor de la Bucureşti. Eu am destulă treabă la Constanţa. Au existat discuţii în PSD de a avea un candidat propriu. Sunt câteva nume care au reale şanse. Victor Ponta are şi notorietate, şi popularitate. Despre Tăriceanu nu ştiu câtă popularitate are. Şi eu am popularitate, dar nu mă interesează o candidatură”, a spus Mazăre. Revenind la şedinţa CExN, Victor Ponta a declarat că din noul Cabinet fac parte tineri tehnocraţi pe care a dorit să îi promoveze, dând astfel un semnal tinerilor din afara ţării că în România se poate face treabă.

O NOUĂ ALIANŢĂ? Un alt subiect pe care Ponta urma să-l supună dezbaterii în cadrul CExN privea adresa Biroului Electoral Central (BEC) referitoare la USD, adresă potrivit căreia noua alianţă nu ar putea funcţiona având în vedere că la începutul anilor ’90 a mai existat o astfel de alianţă politică. “Am luat act de solicitarea BEC. Pentru a nu avea probleme, probabil că, la alegerile europarlamentare, toate cele trei partide din USD vor candida pe listele PSD”, spunea Ponta. Nu de aceeaşi părere cu preşedintele PSD a fost şeful PC, Daniel Constantin. “Noi am depus deja o contestaţie la BEC pe această temă, care sper să fie acceptată şi să mergem mai departe cu USD. Dacă nu se va putea, va trebui să găsim o altă formulă de alianţă. Şi varianta candidaturilor pe listele PSD poate fi o ipoteză de lucru, însă nu cred că avem nevoie acum de o bătălie a orgoliilor”, a explicat Daniel Constantin.

Şedinţa CExN - unii se aşteptau să fie de lungă durată - s-a terminat după mai puţin de 30 de minute. Nu toţi cei care au ieşit din şedinţă păreau a fi mulţumiţi de rezultat. De altfel, nici nu prea au fost vorbăreţi reprezentanţii CExN. Singurul care a vorbit a fost tot Victor Ponta. “Le mulţumesc colegilor din PSD că au acceptat propunerile pentru noul Cabinet. Faptul că avem foarte mulţi tineri tehnocraţi în noua formulă a Cabinetului îmi spune că cei din conducerea PSD îmi dau credit. Rămâne să vedem şi votul din Parlament. În ceea ce priveşte USD, daţi-mi voie să discutăm aceste probleme după ce vom avea un nou Guvern. Există varianta să candideze toate cele trei partide sub sigla PSD, la fel cum există şi varianta unei noi formule de alianţă politică. Dar toate aceste lucruri le vom discuta după ce avem Guvern”, a explicat Ponta.

Componenţa Guvernului Ponta III

NUME NOI ŞI VECHI Acordul fiind semnat, s-a trecut la stabilirea structurii Guvernului. La finalul negocierilor, premierul Ponta ne-a anunţat că vor fi patru posturi de vicepremier şi 25 de miniştri. Unii dintre demnitari şi-au păstrat portofoliile, însă au apărut nume noi. De exemplu, Ministerul Culturii revine UDMR, avându-l în frunte pe Kelemen Hunor, care a primit şi funcţia de vicepremier. Ministerul Finanţelor îi va reveni consilierului pe probleme fiscale al şefului Guvernului, Ioana Petrescu (34 de ani), Ministerul Muncii trece sub aripa Rovanei Plumb, iar la Ministerul Mediului, care a fost condus până acum de Rovana, trece acum udemeristul Attila Korodi. Alte nume noi sunt Răzvan Cotovelea, care va fi ministru pentru Societatea Informaţională, şi cea mai bună atletă a lumii în anul 1999, Gabriela Szabo, care se va ocupa de Ministerul Sportului. La Ministerul pentru Românii de Pretutindeni va fi Bogdan Stanoevici, la Ape şi Păduri a fost propusă Doina Pană, la Turism - Florin Jianu (38 de ani), iar la Dialog Social - Aurelia Cristea. Propunerea pentru funcţia de ministru delegat pentru Energie este Răzvan Nicolescu, un tânăr şcolit şi familiarizat cu mediul de la Bruxelles. Premierul spune că propunerea de a fi ministru al Finanţelor a fost o supriză chiar şi pentru Ioana Petrescu, însă pe el l-a „uns pe suflet“ când aceasta, la un seminar la care a participat alături de el, i-a ţinut o lecţie de economie aplicată fostului ministru PDL Ialomiţianu. Preşedintele Camerei, Valeriu Zgonea, a declarat că programul învestirii noului Guvern cuprinde audierea miniştrilor noi şi a celor cu portofolii noi, astăzi, între orele 9.00 şi 13.00, votul în plenul reunit urmând a se da începând cu ora 15.00.

Prim-ministru: Victor Ponta

Viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale: Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne: Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul Agriculturii: Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul Culturii: Kelemen Hunor

Ministrul Finanţelor Publice: Ioana Petrescu

Ministrul Afacerilor Externe: Titus Corlăţean

Ministrul Apărării Naţionale: Mircea Duşa

Ministrul Justiţiei: Robert Cazanciuc

Ministrul Educaţiei Naţionale: Remus Pricopie

Ministrul Fondurilor Europene: Eugen Teodorovici

Ministrul Sănătăţii: Nicolae Bănicioiu

Ministrul Economiei: Constantin Niţă

Ministrul Transporturilor: Dan Şova

Ministrul Muncii: Rovana Plumb

Ministrul Mediului: Korodi Attila

Ministrul pentru Societatea Informaţională: Răzvan Cotovelea

Ministrul Tineretului şi Sportului: Gabriela Szabo

Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul: Eugen Nicolicea

Ministrul delegat pentru Românii de Pretutindeni: Bogdan Stanoevici

Ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură: Doina Pană

Ministrul delegat pentru Buget: Liviu Voinea

Ministrul delegat pentru Turism: Florin Jianu

Ministrul delegat pentru Energie: Răzvan Nicolescu

Ministrul delegat pentru Învăţământ: Mihnea Costoiu

Ministrul delegat pentru Dialog Social: Aurelia Cristea

(Portretele noilor miniştri se regăsesc în galeria foto a acestui articol - n.r.)