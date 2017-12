Noul premier al Greciei declară război turismului all-inclusive. Taxe mai mari pentru hotelurile care oferă aceste servicii

Noul premier al Greciei, Alexis Tsipras, a declarat război serviciilor de turism all-inclusive, chiar dacă aduc economiei elene venituri anuale de 2 miliarde de euro, cu intenţia ca prin măsuri fiscale şi legislative să descurajeze acest sistem pentru a facilita revenirea la turismul tradiţional. Tsipras, liderul partidului de extemă stânga Syriza care a câştigat alegerile de duminică din Grecia, consideră că serviciile all-inclusive îndepărtează turiştii de economia locală, ţinându-i în incinta hotelurilor şi departe de micile afaceri, relatează Daily Mail. Din acest motiv, premierul a promis să reducă acest tip de turism de masă în Grecia, care s-a dezvoltat în ultimele câteva decenii. Guvernul ar putea interzice vânzarea de terenuri aflate în proprietatea statului către dezvoltatorii de mega-complexuri turistice şi ar putea modifica legislaţia privind taxa pe valoare adăugată, urmând ca actualele centre de vacanţă să suporte taxe mai ridicate. "Nu dorim să continuăm cu actualul model de exploatare intensivă a turismului", a spus Tsipras. Noul regim guvernamental nu vrea să interzică total sistemul all-inclusive, ci să încurajeze modelul vacanţelor tradiţionale, în care vizitatorii folosesc barurile tradiţionale, restaurantele şi atracţiile locale. "Opinia noastră, ca şi a industriei turismului, este că sistemul all-inclusive nu este cel mai bun lucru", a declarat Michalis Kritsotakis, parlamentar al Syriza responsabil cu politica în domeniul turismului. În Grecia continentală şi insulară există sute de hoteluri all-inclusive, în staţiuni precum Agios Nikolaos din Creta şi Kardamena în Kos. Serviciile all-inclusive sunt populare pentru familiile cu un buget limitat care ştiu că odată ce plătesc biletele nu mai suportă cheltuieli suplimentare pentru masă, băuturi şi distracţie. Acest sistem este însă un dezastru pentru comercianţii locali şi proprietarii de restaurante, pentru că turiştii nu mai ies din incinta hotelurilor. Touroperatorii britanici au încheiat contracte pe termen lung cu hotelurile all-inclusive din Grecia, ceea ce face improbabil ca modificările fiscale să afecteze turiştii în acest an. "Schimbarea guvernului nu are impact asupra operaţiunilor din Grecia. Ca touroperator, suntem acolo să sprijinim clienţii, care pot să îşi rezerve vacanţele fără grijă", potrivit unui comunicat al companiei Thomas Cook. Asociaţia agenţiilor britanice de turism a avertizat însă că modificările de taxe ar creşte costul vacanţelor. "Guvernul elen trebuie să ia înconsiderare costul oricăror restricţii. Popularitatea vacanţelor all-inclusive continuă să crească, în special în cazul familiilor. Grecii trebuie să ţină cont că ar putea pierde acest segment de piaţă în favoarea altor ţări, precum Turcia şi Egipt", a declarat un purtător de cuvânt al asociaţiei. Acesta a adăugat că chiar dacă vacanţele all-inclusive pot fi văzute ca o opţiune controversată, existând opozanţi şi susţinători, acestea pot fi o sursă vitală de locuri de muncă pentru localnici, direct şi indirect. Andreas Andreadis, preşedintele Confederaţiei elene de turism, a avertizat că majorarea taxelor în turism ar fi "ca o sinucidere" pentru Grecia. Anul trecut, vacanţele all-inclusive au însemnat 1,5 miliarde de lire sterline (2 miliarde euro) în veniturile totale ale sectorului de turism, estimate la 12 miliarde de lire (16,1 miliarde euro). Organizaţia Naţională pentru Turism din Grecia şi-a exprimat speranţa că noul guvern va acţiona responsabil. "Toată lumea este conştientă de importanţa rolului jucat de turism în economia Greciei şi toate guvernele elene au abordat cu respect politicile din turism, ceea ce aşteptăm şi de la noul guvern", a declarat Christina Kalogera, director al organizaţiei pentru Marea Britanie. Un purtător de cuvânt al guvernului de la Atena, Danai Badogianni, a declarat că planul Ministerului Turismului pentru pachetele de vacanţe all inclusive vor fi anunţate în următoarele zile.