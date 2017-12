Noul viceprimar, sub semnul incompatibilităţii

Comuna Poarta Albă a fost, pentru câteva zile, lipsită de puterea executivă. După ce primarul ales în 2012, Vasile Delicoti, a fost declarat incompatibil şi suspendat din funcţie de Prefectura Constanţa, la sfârşitul săptămânii trecute, viceprimarul Ionuţ Farcaş, care preluase atribuţiile primarului, şi-a prezentat demisia, invocând probleme de sănătate. În aceste condiţii, la cârma administraţiei publice locale a rămas secretarul, fără prea multe competenţe. Pentru a nu bloca activitatea primăriei, a fost imediat convocată şedinţa Consiliului Local Poarta Albă, pentru alegerea unui alt viceprimar care să asigure interimatul până la soluţionarea în instanţă a contestaţiei privind ordinul de suspendare a primarului, emis de Prefectura Constanţa. În urma votului din Consiliul Local, viceprimar a fost ales Milică Gigea, de la PDL. Toate bune şi frumoase, felicitări şi strângeri de mână, dar şi câteva semne de întrebare. Deşi avea calitatea de consilier local, Milică Gigea figura pe statul de plată al Primăriei Poarta Albă, fiind paznic la dispensarul din comună. „Acum că am fost ales viceprimar, va trebui să demisionez din funcţia de paznic la dispensar. Nu consider că m-am aflat în stare de incompatibilitate până acum. În ceea ce priveşte noua mea calitate de viceprimar, cu ajutorul primarului Vasile Delicoti, voi continua demersurile pentru proiectele existente la nivelul comunei. Eu nu am dorit această funcţie, dar, după mai multe discuţii, mi s-a spus că sunt cea mai bună variantă până la soluţionarea problemelor din instanţă, urmând ca, pe urmă, eu să mă retrag şi să las locul unui tânăr”, a declarat Milică Gigea. În condiţiile în care Agenţia Naţională de Integritate se va autosesiza în ceea ce priveşte dubla calitate a noului viceprimar, cea de angajat al Primăriei şi cea de consilier local, s-ar putea ca în scurt timp să asistăm la o nouă şedinţă a Consiliului Local de alegere a viceprimarului. Până atunci, hotărârea de alegere a lui Milică Gigea în noua funcţie trebuie să treacă de Prefectura Constanţa.