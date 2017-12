Noutăți pe lista medicamentelor compensate și gratuite

Președintele Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), Marius Savu, susține că săptămâna viitoare, cel mai probabil, va începe evaluarea moleculelor care se vor afla pe lista medicamentelor compensate și gratuite și că, la o primă estimare, 30 - 40 de molecule noi vor intra pe listă, care va fi finalizată în toamnă. ”De săptămâna viitoare trebuie să înceapă evaluarea moleculelor care se vor afla pe lista medicamentelor compensate și gratuite. Dacă toate lucrurile merg bine, sper ca în toamnă să avem o nouă listă de medicamente compensate și gratuite. Toamnă poate însemna septembrie sau poate însemna noiembrie, depinde foarte mult de timpul necesar pentru evaluare, contestații, discuții. O să încercăm ca toți pașii să fie transparenți. Consider că o listă nouă este finalizată în momentul în care pacientul beneficiază de acel medicament. Evaluarea va putea merge mult mai repede luând în considerare rezultatele pe care alții (n.r. - alte țări) le-au publicat deja și ei au făcut deja aceste evaluări”, a declarat Savu, la o dezbatere organizată de Ministerul Sănătății (MS). Potrivit acestuia, multe dintre molecule nu sunt neapărat medicamente ”dramatic îmbunătățite” față de tratamentul pe care pacienții îl au la dispoziție în momentul de față, iar în cazul lor, probabil intrarea va fi condiționată de oferirea unui cost benefic pentru sistemul de asigurări de sănătate. ”Există anumite medicamente care într-adevăr aduc un beneficiu terapeutic semnificativ față de ce există în momentul de față, există altele la care beneficiul este marginal și la care criteriul mai important va fi eficientizarea costului cu sistemul. Noile molecule vor fi pentru afecțiuni oncologice, hematologia, poliartrita reumatoidă, diabetul, hepatita - acestea sunt principalele arii terapeutice. Probabil nu veți mai auzi în compensare nume pe care le-ați comentat în ultima perioadă. Vorbim de zeci de molecule care vor fi scoase”, a spus Savu. La rândul său, președintele CNAS, Vasile Ciurchea, a susținut ideea ca, printr-un parteneriat, firmele să suporte o parte din costurile unor medicamente. ”Atunci când am spus că mi-aș dori un parteneriat cu firmele, m-am gândit la a discuta lucrurile în funcție de posibilitățile fiecăruia: ale CNAS sau ale firmelor. CNAS nu are atâția bani încât să dea absolut tot ce se dorește, când se dorește și să nu pună niciun fel de întrebare. Și atunci mă gândesc, ținând cont și de eficiența medicamentului, că este mult mai normal și corect să existe un parteneriat. Medicamentul este bun, salvează vieți, ameliorează, este în regulă. Este mai puțin bun, hai să vedem cum micșorăm procentul pe care îl dă Casa. Scopul este de a da la cât mai multă lume și atunci când are nevoie. Firma să suporte o parte din costuri”, a explicat reprezentantul CNAS. Criteriile de introducere a moleculelor pe lista de medicamente compensate și gratuite sunt mai aspre, iar evaluarea este mai restrictivă, întrucât autoritățile încearcă o echilibrare a posibilităților economice cu nevoile sistemului de sănătate, a declarat, la rândul său, directorul executiv al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente, Dan Zaharescu.