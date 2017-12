Nu s-au învățat minte și au fost eliminați din Bacalaureat

Oricât de des li s-ar repeta și oricâte exemple ar avea, unii elevi pur și simplu nu se învață minte! La prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat - la Limba și literatura română - din sesiunea iunie - iulie, doi elevi care susțineau proba în centrele de examinare de la Colegiul Tehnic Tomis și Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, din municipiul Constanța, au fost prinși în timp ce copiau. Cu toate că, la începutul probei, li s-a spus că la intrarea în examen nu au voie să aibă asupra lor ghiozdane, poșete, materiale care ar putea fi folosite la rezolvarea subiectelor - cum sunt manuale, cărți, rezumate, notițe, fițuici - și nici telefoane mobile, căști audio sau alte mijloace de comunicare ce ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor și au semnat că au luat cunoștință de acest lucru, cei doi elevi au crezut că poate nu vor fi prinși. Astfel, cel de la Colegiul Tehnic Tomis a fost prins având asupra lui telefonul mobil, în timp ce tânărul de la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” avea fițuici. Cei doi elevi au fost prinși de către membrii comisiei de examinare și eliminați din probă. ”Potrivit metodologiei, elevii eliminați nu mai pot participa la următoarele probe ale Bacalaureatului și, de asemenea, probele de competențe pe care le-au susținut până acum vor fi anulate”, a precizat inspectorul școlar general adjunct din Cadrul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, prof. Alina Codreanu. De asemenea, elevii au pierdut dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

BUCURIE LA VEDEREA SUBIECTELOR Val de bucurie printre elevii care au ieșit ieri din examen. Limba și literatura română le-a dat emoții mari absolvenților de clasa a XII-a, care erau nerăbdători să afle ce vor avea de analizat la subiectul al III-lea, cel care este considerat de elevi cel mai dificil. Nici părinții nu au fost mai liniștiți, așa că i-au așteptat nerăbdători în fața centrelor de concurs pe candidații la diploma de Bac. Deși au existat două tipuri de subiecte, pentru profilul real și tehnologic, respectiv uman și pedagogic, toți elevii au răsuflat ușurați că nicio variantă nu le-a cerut să abordeze poezia. Astfel, la real, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe pe baza unui fragment din ”Trei generații” de Lucia Demetrius și au trebuit să scrie un text argumentativ despre importanța practicării unui sport la orice vârstă și un eseu despre particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un text al lui Creangă, Călinescu sau Preda. Cei de la uman au avut de analizat un fragment din piesa de teatru ”Ultima oră” de Mihail Sebastian, un text despre rolul scriitorilor în societate și un eseu despre două personaje dintr-un roman interbelic studiat. ”Subiectele elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare au fost de nivel mediu. Subiectele au fost formulate clar, precis și în conformitate cu programele școlare în vigoare și cu programa de examen pentru disciplina Limba și literatura română”, a precizat, pentru „Telegraf“, inspectorul de limba română, prof. Raluca Grigore.

Cum li s-au părut subiectele elevilor?

Maria, elevă ce a susținut proba la centrul de examen de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” (CNME), a declarat că subiectele i s-au părut formulate clar, așa că erau ușor de abordat. ”Anul acesta, ministerul și-a dat mai mult silința în privința formulării subiectelor și au fost foarte clare. Dacă te pregăteai puțin, nu aveai cum să nu știi. Eu nu am făcut meditații la română și cred că voi lua nota 8, poate și mai mult. Am scris toate subiectele, însă la română rezultatele depind și de subiectivitatea corectorilor”, a spus Maria. Pentru a nu mai exista suspiciuni cu privire la tentativele de fraudare realizate la corectarea lucrărilor, Ministerul Educației a hotărât, în premieră, ca, în acest an, testele elevilor să fie corectate în alte județe. Nici elevii de la real nu au considerat subiectele imposibil de rezolvat. ”Au fost subiecte ușoare, mai ușoare decât mă așteptam. M-am oprit la romanul lui Preda, ”Moromeții”, mi s-a părut cel mai ușor. Acum sper să obțin nota 8,50 sau 9. La română aveam cele mai mari emoții”, a spus Andrei, elev la CNME.

Câți elevi au participat la prima probă?

Potrivit datelor centralizate de ISJ, 5.565 de elevi s-au înscris pentru a susține prima probă scrisă din cadrul Examenului Național de Bacalaureat. Dintre aceștia, 251 de tineri au absentat, iar doi au fost eliminați. Astăzi, 12 elevi vor susține, la Medgidia, proba scrisă de Limba și literatura maternă, iar mâine, elevii vor participa la proba obligatorie a profilului, respectiv Matematică sau Istorie.