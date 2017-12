Nu scăpăm de frig. Cum va fi vremea până în decembrie

Cu toate că județul Constanța nu se mai află sub incidența codurilor de vreme rea, nu scăpăm de capriciile toamnei. În continuare va fi mai frig decât în mod normal și este posibil să mai plouă, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Miercuri, 21 septembrie, cerul va avea înnorări temporare şi pe arii restrânse va mai ploua în Dobrogea, în special seara şi noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 şi 17 grade Celsius, iar cele minime între 8 şi 11 grade C. Joi, 22 septembrie, deşi valorile termice vor creşte uşor, vremea se menţine rece. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare în timpul zilei, când, izolat, va ploua slab. Maxima va ajunge la 19 grade C.

VREMEA ÎN URMĂTOARELE 3 LUNI

În octombrie, temperaturile medii lunare ale aerului vor fi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a teritoriului, exceptând, local, regiunile nordice, centrale şi vestice, unde se vor apropia de media climatologică. Cantităţile totale de precipitaţii vor fi apropiate de normă în sud-estul şi local în sudul ţării, iar în restul teritoriului vor avea o tendinţă spre excedent. În luna noiembrie, temperatura aerului va avea valori medii lunare apropiate de normă în cea mai mare parte a ţării, posibil mai ridicate, local, în sud, sud-est şi vest. Cantitățile totale de precipitații se vor încadra, în general, peste normele climatologice. În decembrie, temperaturile medii lunare vor fi în general apropiate de normele climatologice în cea mai mare parte a teritoriului. Tot în prima lună de iarnă, precipitaţiile lunare vor fi în general peste normele climatologice, exceptând local estul, nordul şi vestul ţării, unde vor fi apropiate de medii.