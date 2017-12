Nu scăpăm de ploi. Vezi prognoza meteo!

Nu scăpăm de ploi nici în zilele următoare, spun meteorologii. Joi, 26 mai, vremea va fi în general instabilă, însă se va încălzi uşor în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cerul va fi temporar noros şi pe arii relativ extinse vor fi averse şi descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 şi 21 de grade C, iar cele minime între 12 şi 14 grade C. Vineri, 27 mai, vremea se menţine în general instabilă şi va continua să se încălzească. Cerul va fi temporar noros și sunt posibile averse şi descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 şi 23 de grade C, iar cele minime între 13 şi 16 grade C. Nici în weekend nu avem parte de vești mai bune. Sâmbătă, 28 mai, cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor continua. Maximele se vor încadra între 22 și 24 de grade C, iar minimele între 14 și 18 grade C.