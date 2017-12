Nu se mai scumpesc gazele pentru populaţie!

Tarifele gazelor naturale pentru consumatorii casnici nu vor creşte la 1 octombrie aşa cum se anunţase iniţial, urmînd ca preţurile actuale să fie menţinute pînă la sfîrşitul anului. "Datorită menţinerii preţului la gazele naturale din producţia internă la valoarea actuală şi a schimbului valutar leu - dolar, creşterea preţului gazelor din import, estimat la 315 dolari/mia de mc pentru trimestrul IV, poate fi acoperită, astfel încît consumatorii finali nu vor plăti mai mult de la 1 octombrie", au afirmat surse oficiale din cadrul Autorităţii de Reglemantare în domeniul Gazelor Naturale (ANRGN). Preţurile gazelor naturale din producţia internă se vor menţine la nivelul actual, de 330 lei/1.000 mc, au mai spus sursele. Ultima majorare a tarifelor gazelor naturale pentru consumatorii casnici, în medie cu 1,54%, a avut loc la 1 iulie, pe fondul creşterii preţurilor gazelor din import şi al recalculării anuale a tarifelor de transport. Populaţia cu un consum de pînă la 2.400 mc pe an plăteşte, de la 1 iulie, un preţ de 843,43 lei/mia de mc (preţ fără TVA) în cazul clienţilor Distrigaz Sud şi de 842,99 lei pe mia de mc (preţ fără TVA) pentru abonaţii E. ON Gaz România. Preşedintele ANRGN, Ştefan Cosmeanu a declarat în luna iulie că nivelul actual al tarifelor plătite de populaţie ar putea fi menţinut pînă la sfîrşitul anului. La rîndul său, unul dintre directorii ANRGN, Gabriel Sârbu a declarat că o eventuală creştere a preţului gazelor din import la 300 de dolari/mia de mc poate fi absorbită de condiţiile interne de piaţă - o cerere mai mică de gaze, producţie internă mai mare, întărirea leului - astfel încît tarifele pentru consumatori să nu crească la 1 octombrie. În prezent, gazele importate asigură circa 40% din consumul anual, de circa 18 miliarde mc, iar preţul acestora are o pondere de circa 35% în tarifele pentru consumatorii finali.