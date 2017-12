“Nu vom mai repeta erorile din meciul cu Unirea Urziceni” - declară antrenorul principal al Farului, Momcilo Vukotic

După două săptămîni de întrerupere Liga I la fotbal va reveni de mîine în actualitate. Prologul etapei a şasea se va disputa la Constanţa, unde “rechinii” vor primi vizita nou-promovatei Ceahlăul Piatra Neamţ. Constănţenii au folosit din plin această perioadă de întrerupere susţinînd o pregătire centralizată la Cîmpina, timp de şase zile, cu cîte două şedinţe zilnice. S-a urmărit în principal “încărcarea bateriilor” pentru că Farul nu a putut efectua niciun cantonament montan în vară deoarece a fost implicată în Cupa UEFA Intertoto. “S-a urmărit în principal îmbunătăţirea capacităţii fizice a jucătorilor. În vară au sosit şase jucători noi, aşa că am încercat aducerea întregului lot la un stadiu înalt de pregătire”, a explicat Momcilo Vukotic. De la startul campionatului Farul nu a avut niciodată întreg lotul valid. Chiar dacă se spera ca toţi jucătorii să fie apţi înaintea meciului cu Ceahlăul, recuperările lui Todoran şi Senin n-au decurs conform aşteptărilor. Chiar şi în aceste condiţii “Colombo” este optimist înaintea partidei cu Ceahlăul: “Sînt convins că meciul cu Ceahlăul va reprezenta startul unei serii pozitive. Am încredere în jucători şi nu putem viza decît toate cele trei puncte”. Dacă Todoran şi Senin au ieşit din vederile antrenorilor constănţeni pentru meciul de vineri, alţi jucători a căror titularizare stă sub semnul întrebării sînt Păcuraru şi Disney. Păcuraru a acuzat mici probleme medicale săptămîna trecută la Cîmpina şi n-a putut evolua decît o oră în meciul din Cupa României susţinut marţi de FC Farul II. Disney n-a fost la Cîmpina cu echipa deoarece a fost convocat la echipa naţională a RD Congo, de unde a revenit marţi noapte. Antrenorul principal al “rechinilor” este convins că jucătorii constănţeni au depăşit şocul celor două înfrîngeri cu Unirea Urziceni şi Steaua. “Sînt convins că am învăţat din greşelile partidei cu Unirea Urziceni şi nu vom mai repeta aceleaşi erori şi contra nemţenilor”, a afirmat Vukotic.