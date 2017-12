Număr impresionant de donatori aflaţi în moarte cerebrală

Reprezentanţii programului naţional pentru transplant din România pot considera deja 2013 un an-record în ceea ce priveşte numărulde transplanturi efectuate. Dacă în alţi ani eram arătaţi cu degetul de alte ţări, de această dată putem fi chiar lăudaţi. Campaniile de informare au început să fie percepute în mod corect de către populaţie, astfel că familiile celor dragi aflaţi în moarte cerebrală încep să spună mai uşor „da” atunci când vine vorba de prelevarea organelor. Astfel sunt salvate tot mai multe vieţi. „În 2013, Agenţia Naţională de Transplant (ANT) a înregistrat un număr impresionant de mare de donatori aflaţi în moarte cerebrală. Acum două zile am înregistrat donatorul cu numărul 103, ceea ce ne situează ca ţară, în ceea ce priveşte activitatea de transplant, pe unul dintre locurile bune, merituoase din Europa. Am intrat în rândul ţărilor care au un număr de donatori cu trei cifre. Sperăm ca până la sfârşitul anului să fie mult mai mulţi”, a declarat coordonatorul programului naţional pentru transplant, dr. Victor Zota. El şi-a propus ca până la finele anului să fie anunţat donatorul cu număr 150.

La nivel naţional există peste 35 de coordonatori intraspitaliceşti şi peste 35 de anestezişti care au lucrat şi lucrează în secţiile de anestezie, terapie intensivă şi au ca sarcină principală decelarea şi urmărirea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală. Şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa are un coordonator de program care a reuşit să pună pe roate această activitate, care era ca şi inexistentă. „Probabil că vom avea la sfârşitul anului cel mai mare procent de creştere a numărului de transplanturi şi a activităţii de transplant din lume, cel puţin din Europa în mod sigur. România este, ca procent de creştere a activităţii, de departe pe primul loc. Marea majoritate a ţărilor europene au stagnat, câteva au regresat, iar referitor la cele care au avut un progres, acesta este destul de mic şi nesemnificativ. Dintre ţările cu activitate serioasă, Portugalia, de exemplu, are mari probleme, nici Spania nu a progresat mult anul acesta, iar Germania nu are un rezultat foarte bun”, a susţinut Zota. Coordonatorul programului a precizat că la ANT s-au depus dosare de acreditare pentru activitatea de transplant în 50 de centre. Dintre acestea, 40 solicită acreditare pentru declararea morţii cerebrale, iar zece - pentru activitatea de transplant. Zota speră ca până la 20 octombrie să fie evaluate centrele integrate în programul naţional pentru transplant, pentru că termenul-limită până la care trebuie finalizată evaluarea şi trimisă la Ministerul Sănătăţii (MS) este 1 noiembrie.

NECESITĂŢI MAI MARI Prof. dr. Irinel Popescu a menţionat că necesităţile de transplant ale României sunt ceva mai mari, după cum numărul de donatori potenţiali ai României este mai mare. „Aşteptăm în continuare creşterea numărului de donatori. În fond, aceşti 100 de donatori, raportaţi la 20 de milioane de locuitori, înseamnă cinci donatori pe milion, ceea ce încă este o cifră care nu poate să ne satisfacă“, a arătat medicul. Profesorul a anunţat că sunt şanse foarte mari să se deschidă la spitalul „Sfânta Maria“ un al doilea centru de transplant hepatic.

CONSTANŢA A OFERIT UN DONATOR, ÎN PREMIERĂ! Anul acesta, 32 de noi spitale au fost implicate în programul naţional de transplant, după nominalizarea coordonatorilor de transplant şi a responsabililor cu identificarea şi menţinerea donatorilor în moarte cerebrală. Printre centrele de profil noi se numără şi Constanţa. SCJU „Sf. Apostol Andrei” Constanţa a reuşit, pe 24 aprilie, un pas extrem de important în ceea ce priveşte alinierea la mari spitale din ţară, dar şi din Europa. La data menţionată, în premieră la SCJU, specialişti din Bucureşti şi Constanţa au prelevat trei organe de la un tânăr de 30 de ani declarat în moarte cerebrală, trei vieţi fiind astfel salvate, aşa cum au anunţat medicii veniţi pentru prelevare.

În prezent, pe listele de aşteptare pentru toate tipurile de transplant se află 3.645 de persoane, dintre care 2.688 de persoane pentru transplant de rinichi, 242 pentru transplant de ficat, 850 pentru transplant de măduvă şi 21 pentru transplant de inimă la Târgu Mureş.