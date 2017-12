Număr record de transplanturi medulare

Institutul Fundeni din Bucureşti a înregistrat, în primele luni ale anului, 44 de transplanturi de măduvă, un număr record, a anunţat, ieri, managerul institutului, dr. Carmen Orban. „Când vorbim despre Institutul Clinic Fundeni, vorbim despre transplant hepatic, renal şi medular, chirurgie, medicală, neurologie. Astăzi, serbăm transplantul medular. În acest serviciu, ajung anual aproape 20.000 de pacienţi cu leucemii acute, limfoame şi alte suferinţe, o atenţie deosebită fiind acordată leucemiilor acute. Sunt 200 de cazuri noi pe an. Până în prezent, activitatea de transplant medular de la Institutul Clinic Fundeni depăşeşte 450 de proceduri efectuate”, a declarat managerul Institutului Fundeni, la conferinţa organizată cu ocazia finalizării programului de extindere şi modernizare a clinicii, în cadrul campaniei \"Cifrele înseamnă viaţă\", derulată din decembrie 2011 prin Asociaţia „Salvează Vieţi”. Chiar dacă fondurile vor fi, în 2013, mai mici decât cele de anul trecut, managerul institutului a spus că are promisiuni că programul nu se va opri şi că va primi banii pentru intervenţiile ce vor fi realizate. Directorul medical al Institutului Clinic Fundeni, dr. Alina Tănase, a explicat că, odată cu construcţia celor şase camere sterile pentru copii, pot fi realizate mai multe proceduri. „În 2012, am avut 84 de transplanturi, un maxim până atunci. Acum, în doar câteva luni, avem mai mult de jumătate din numărul celor din 2012 - şapte alotransplanturi, iar restul, autotransplanturi, în unele cazuri fiind aduse celule din străinătate. Lista de aşteptare la transplant medular nu poate conţine mai mult de 20-30 pacienţi, iar ei nu pot să aştepte, sunt urgenţe de tratament. Trebuie să ai loc într-o cameră sterilă”, a spus dr. Tănase. Potrivit directorului medical de la Fundeni, un pacient, în timpul unei proceduri de transplant medular, trebuie să stea într-o astfel de cameră sterilă, pentru a fi protejat de infecţii. „Una dintre complicaţiile majore ale transplantului medular este mortalitatea prin infecţii şi, dacă reuşim să ţinem pacientul în perioada aceea de aplazie, cum o numim noi, când nu are celule care îl apără, într-o cameră unde aerul şi apa sunt filtrate, atunci el are şanse maxime să treacă de această procedură şi să ajungă la transplant cu succes”, a mai spus dr. Alina Tănase. Carmen Uscatu, membru fondator al Asociaţiei „Salvează Vieţi”, a declarat, cu acelaşi prilej, că modernizarea centrului de la Institutul Clinic Fundeni este încă un pas în demersul organizaţiei de a îmbunătăţi condiţiile de tratament pentru bolnavii de cancer din România.